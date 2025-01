A quanto pare ci sono nuovi rumor su prezzo, uscita e bundle di Nintendo Switch 2, e così il noto leaker Nick Baker ha voluto aggiornare i suoi follower con alcuni interessanti aggiornamenti sulle voci che ruotano attorno alla console.

"La mia fonte ha fatto confusione con le valute, dunque i prezzi che mi ha riferito sono in realtà pari a 449€ e 499€", ha scritto Baker. "Non sono sicuro di cosa ciò possa significare per il listino americano, a maggior ragione ora che Trump ha annunciato dei dazi."

"Aggiungo che un'altra fonte mi ha contattato per corroborare le informazioni relative all'uscita di Nintendo Switch 2 nel mese di giugno e alle due versioni della console in arrivo nei negozi, una base e un bundle con il prossimo episodio di Mario Kart."

Stando a quanto riportato in precedenza da Baker, i due prezzi sarebbero relativi alla confezione con il solo Nintendo Switch 2, che stando a questi rumor verrà venduta a 449€, e al bundle con Mario Kart, che sempre stando ai rumor verrà venduto a 499€.