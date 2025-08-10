Secondo quanto suggerito da alcune aziende che collaborano alla realizzazione della console, Nintendo Switch 2 vedrà un grosso aumento della produzione in vista del Natale, così da soddisfare la domanda senza incorrere nei soliti problemi di scorte limitate.

PixArt Imaging, unico fornitore dei sensori ottici dei Joy-Con 2, ha pubblicato documenti finanziari in cui prevede un aumento delle vendite di componenti verso Nintendo compreso tra l'11% e il 19% fra luglio esettembre.

Hosiden, che si occupa invece di assemblare la componentistica relativa all'hardware e agli accessori di Nintendo Switch 2, ha rivisto al rialzo le proprie previsioni di vendita semestrali, aggiungendo un +10,3% fra aprile e settembre.

Sebbene non ci siano stati annunci ufficiali in merito a un aumento della produzione, ricorderete di quando il presidente di Nintendo si è scusato perché la sua azienda non è riuscita a soddisfare l'intera domanda di Switch 2, dicendo che le cose sarebbero cambiate.