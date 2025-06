Nintendo chiede scusa per non essere riuscita a soddisfare l'intera domanda di Nintendo Switch 2

Nintendo ha tenuto oggi la sua 85ª Assemblea Generale Annuale degli Azionisti, durante la quale il presidente Shuntaro Furukawa si è scusato per non essere riuscito a soddisfare la domanda iniziale di Nintendo Switch 2 , che è andata molto oltre le aspettative della compagnia. Di suo è una buona notizia per Nintendo.

Un lancio di successo

Come evidenziato da @NStyles su X, un azionista ha chiesto se ci fosse una ragione specifica per la carenza di console e se Nintendo non fosse riuscita a prevedere la straordinaria risposta dei consumatori al momento del lancio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Furukawa è stato comprensibilmente vago riguardo ai dettagli, ma si è scusato per non essere riuscito a soddisfare la domanda, riconoscendo che persino alcuni azionisti non sono ancora riusciti a mettere le mani sulla nuova console.

"Attualmente, in molti paesi, la domanda per la Switch 2 supera l'offerta e non siamo in grado di soddisfarla. Siamo consapevoli che anche alcuni azionisti non sono riusciti a ottenerla. Ad aprile abbiamo iniziato ad accettare le vendite tramite lotteria sul My Nintendo Store. La risposta ha superato di gran lunga le nostre aspettative e ho annunciato a mio nome su X che ci sono stati 2,2 milioni di partecipanti, porgendo al contempo le mie scuse."

"Da allora, abbiamo effettuato quattro vendite a estrazione, ma alcune persone non sono state selezionate. Abbiamo annunciato che la quinta estrazione si terrà a partire da luglio. Anche molti rivenditori generici hanno organizzato vendite a estrazione. Il numero di negozi che offrono la vendita diretta sta gradualmente aumentando."

"Come azienda, stiamo lavorando per migliorare il nostro sistema di produzione per consegnare quante più unità possibili. Ci scusiamo per il disagio causato da questa domanda iniziale, che ha superato di gran lunga le nostre aspettative."

Discutendo più in dettaglio del sistema di vendita tramite lotteria, per rispondere a una domanda successiva, Furukawa ha affermato che l'azienda ha ricevuto feedback sia positivi che negativi e che punta a migliorare ulteriormente il sistema per i prossimi prodotti. Furukawa ha inoltre sottolineato l'importanza dell'inclusione dell'Account Nintendo come prerequisito per la partecipazione alla lotteria, notando come in passato le relazioni con i clienti si interrompessero spesso con il passaggio a una nuova generazione di hardware. Ritiene che l'Account Nintendo sia fondamentale per mantenere relazioni "lunghe e positive" con i clienti.