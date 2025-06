Nintendo Switch 2 ha già superato le vendite totali di PS5 Digital e Xbox Series X|S in Giappone

Nintendo Switch 2 viaggia come un treno, con le vendite che al momento hanno come unico limite il fatto che la console risulta esaurita nella maggior parte dei negozi. In Giappone, poi, i numeri sono davvero da record.

Come confermato dagli ultimi dati di vendita pubblicati su Famitsu, Nintendo Switch 2 ha totalizzato ben 1,1 milioni di unità acquistate nei primi dieci giorni dal lancio. Giusto per dare un'idea, in questo breve periodo di tempo ha superato le vendite totali di PS5 in versione Digital e Pro e quelle di Xbox Series X e S, disponibili sul mercato da quasi cinque anni.