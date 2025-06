Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è ora compatibile con Nintendo Switch 2, grazie a un aggiornamento

Non è peraltro l'unico titolo che ha ricevuto degli aggiustamenti per funzionare al meglio, e l'idea è che probabilmente ci saranno molti altri update nei prossimi mesi per aggiustare al meglio la compatibilità tra le due console.

Con la pubblicazione del recente update di sistema sono state applicate anche diverse variazioni specifiche per alcuni titoli che avevano problemi di compatibilità con Nintendo Switch 2, e tra questi anche la raccolta di remaster della serie ideata da Naughty Dog e ripresa poi da Toys for Bob.

Continua a progredire il supporto per la retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 , con il recente aggiornamento di sistema che ha portato novità per Crash Bandicoot N. Sane Trilogy , che ora risulta compatibile con la nuova console Nintendo.

La compatibilità è in costante miglioramento

In corrispondenza dell'update firmware sono dunque arrivati anche vari aggiornamenti specifici per giochi in retro-compatibilità e tra questi anche Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, considerando quanto riportato nella descrizione del gioco su Nintendo eShop.

"Aggiornato al 19/06/2025. I problemi identificati in precedenza sono stati risolti con un aggiornamento", si legge nella descrizione, evidentemente indicando un update specifico per il funzionamento su Nintendo Switch 2.

Come abbiamo visto, la compatibilità estesa di Nintendo Switch 2 non è stata una questione semplicissima, tanto che la compagnia ha aperto una pagina specifica del proprio sito in cui aggiorna sulla situazione di questa funzionalità.

In generale, la grande maggioranza dei titoli sembra funzionare a dovere con solo poche eccezioni, ma è possibile che molte imperfezioni debbano comunque essere corrette nel prossimo periodo.