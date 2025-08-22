Pokémon Scarlatto e Violetto regalano Chien Pao cromatico e Frammenti teracristal: ecco come ottenerli

The Pokémon Company continua a supportare Pokémon Scarlatto e Violetto e in questo momento c'è un nuovo Pokémon cromatico da ottenere: Chien-Pao.

I giocatori stanno combattendo contro il nemico nei Raid Teracristal e hanno ottenuto oltre 5.020.000 vittorie. Gli autori hanno quindi celebrato il risultato rendendo il Pokémon disponibile tramite il Regalo Misterioso, aggiungendo altri pacchetti in omaggio.