Pokémon Scarlatto e Violetto regalano Chien Pao cromatico e Frammenti teracristal: ecco come ottenerli

The Pokémon Company continua a supportare Pokémon Scarlatto e Violetto e in questo momento c'è un nuovo Pokémon cromatico da ottenere: Chien-Pao.
I giocatori stanno combattendo contro il nemico nei Raid Teracristal e hanno ottenuto oltre 5.020.000 vittorie. Gli autori hanno quindi celebrato il risultato rendendo il Pokémon disponibile tramite il Regalo Misterioso, aggiungendo altri pacchetti in omaggio.
I regali di Pokémon Scarlatto e Violetto e come ottenerli
Il team di Pokémon Scarlatto e Violetto ha spiegato che ogni 100.000 vittorie aggiuntive ottenute contro Chien-Pao verranno regalati 40 Frammenti teracristal, in pacchetti composti da quattro Tera Tipi (Ghiaccio, Acqua, Volante, Drago) con dieci Frammenti per tipo. Ci sarà però un limite, visto che si potranno ricavare fino a un massimo di 10 set di Frammenti, per un massimo quindi di 100 Frammenti per tipo.
Per poter ottenere i regali, dovete seguire queste indicazioni e farlo entro il 30 settembre 2025:
- Avvia Pokémon Scarlatto o Violetto
- Seleziona il Portale Pokémon nel menù
- Seleziona Regalo misterioso, poi seleziona "Ottieni tramite Internet" (ovviamente serve essere connessi)
- Selezionare i regali che si vuole ricevere
- Una volta ricevuti nel videogioco salvate per sicurezza
Inoltre, è stato svelato che Pokémon HOME sarà in manutenzione il 27 agosto 2025, con un nuovo aggiornamento per la versione mobile dell'app.
The Pokémon Company sta ovviamente pensando al prossimo capitolo della serie al momento ovvero Leggende Pokémon: Z-A, a questo riguardo vi lasciamo alla nostra prova tra megaevoluzioni, combattimenti in tempo reale e il ritorno a Kalos.