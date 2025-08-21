Leggende Pokémon: Z-A presenta MegaVictreebel con due trailer molto divertenti

The Pokémon Company ha pubblicato due divertenti trailer in concomitanza con la Gamescom 2025 per presentare MegaVictreebel, una buffa creatura che troveremo nel roster di Leggende Pokémon: Z-A.

Appartenente alla categoria dei Pokémon Moschivoro, MegaVictreebel è un Pokémon di tipo Erba / Veleno alto quattro metri e mezzo e pesante 125,5 Kg, capace di emettere acido dalla bocca: un'abilità che viene enfatizzata dalla Mega Evoluzione, al punto che la sostanza rischia spesso di traboccare e fuoriuscire.

Nel primo trailer gli sviluppatori hanno mostrato la Mega Evoluzione di Victreebel e alcune sequenze di combattimento che mettono in evidenza il repertorio di mosse del personaggio, sullo sfondo delle colorate location che costituiscono l'ambientazione di Leggende Pokémon: Z-A.

Il secondo trailer è invece di fattura cinematografica, in stile Blair Witch Project, e vanta toni quasi horror, con MegaVictreebel al centro di un misterioso caso di "strani odori" emanati da un edificio.