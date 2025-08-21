9

Leggende Pokémon: Z-A presenta MegaVictreebel con due trailer molto divertenti

The Pokémon Company ha pubblicato due divertenti trailer in italiano per presentare MegaVictreebel, la buffa creatura che troveremo in Leggende Pokémon: Z-A.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/08/2025
Il simpatico MegaVictreebel in Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Articoli News Video Immagini

The Pokémon Company ha pubblicato due divertenti trailer in concomitanza con la Gamescom 2025 per presentare MegaVictreebel, una buffa creatura che troveremo nel roster di Leggende Pokémon: Z-A.

Appartenente alla categoria dei Pokémon Moschivoro, MegaVictreebel è un Pokémon di tipo Erba / Veleno alto quattro metri e mezzo e pesante 125,5 Kg, capace di emettere acido dalla bocca: un'abilità che viene enfatizzata dalla Mega Evoluzione, al punto che la sostanza rischia spesso di traboccare e fuoriuscire.

Nel primo trailer gli sviluppatori hanno mostrato la Mega Evoluzione di Victreebel e alcune sequenze di combattimento che mettono in evidenza il repertorio di mosse del personaggio, sullo sfondo delle colorate location che costituiscono l'ambientazione di Leggende Pokémon: Z-A.

Un video di Leggende Pokémon: Z-A mostra l'intera demo per Nintendo Switch 2 Un video di Leggende Pokémon: Z-A mostra l'intera demo per Nintendo Switch 2

Il secondo trailer è invece di fattura cinematografica, in stile Blair Witch Project, e vanta toni quasi horror, con MegaVictreebel al centro di un misterioso caso di "strani odori" emanati da un edificio.

Un'avventura entusiasmante

Abbiamo provato Leggende Pokémon: Z-A durante la Gamescom e abbiamo molto apprezzato le novità introdotte da questo episodio, che mette in campo un sistema di combattimento dotato di un grande potenziale e una struttura più compatta, che non finisce per disperdere i contenuti.

Sembra dunque che Game Freak sia riuscita a confezionare un capitolo in grado di distinguersi da Arceus, con anche degli ottimi scontri con i boss ma un comparto tecnico che anche stavolta risulta decisamente datato, come ormai da tradizione per la serie.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Leggende Pokémon: Z-A presenta MegaVictreebel con due trailer molto divertenti