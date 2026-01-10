Nintendo Switch sta per diventare la seconda console più venduta di sempre: il prossimo 3 febbraio Nintendo pubblicherà i rapporti finanziari aggiornati e sancirà ufficialmente il sorpasso di Switch ai danni di Nintendo DS.

Stando agli ultimi dati, infatti, Nintendo Switch ha raggiunto quota 154,01 milioni di unità vendute contro i 154,02 milioni di Nintendo DS, e viene da sé che nell'arco di questi mesi la console ibrida abbia colmato un gap così ridotto.

Il 3 febbraio, dunque, la casa giapponese confermerà senz'altro Nintendo Switch come la sua piattaforma di maggior successo di sempre, titolo finora detenuto con grande orgoglio dallo storico handheld munito di touch screen, schermo supplementare e stilo.

A seconda dei numeri che verranno annunciati fra qualche giorno, resterà da capire se Switch potrà macinare qualche altro milione di unità e prendere la testa della classifica, che vede PlayStation 2 prima con 160 milioni di pezzi venduti.