Nintendo Switch sta per diventare la seconda console più venduta di sempre

Il prossimo 3 febbraio Nintendo pubblicherà i rapporti finanziari aggiornati, che ufficializzeranno il sorpasso di Nintendo Switch ai danni del Nintendo DS.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/01/2026
Nintendo Switch sta per diventare la seconda console più venduta di sempre: il prossimo 3 febbraio Nintendo pubblicherà i rapporti finanziari aggiornati e sancirà ufficialmente il sorpasso di Switch ai danni di Nintendo DS.

Stando agli ultimi dati, infatti, Nintendo Switch ha raggiunto quota 154,01 milioni di unità vendute contro i 154,02 milioni di Nintendo DS, e viene da sé che nell'arco di questi mesi la console ibrida abbia colmato un gap così ridotto.

Il 3 febbraio, dunque, la casa giapponese confermerà senz'altro Nintendo Switch come la sua piattaforma di maggior successo di sempre, titolo finora detenuto con grande orgoglio dallo storico handheld munito di touch screen, schermo supplementare e stilo.

A seconda dei numeri che verranno annunciati fra qualche giorno, resterà da capire se Switch potrà macinare qualche altro milione di unità e prendere la testa della classifica, che vede PlayStation 2 prima con 160 milioni di pezzi venduti.

Anche Nintendo Switch 2 effettuerà un sorpasso?

Come sappiamo, Nintendo Switch 2 ha superato le vendite totali di tre diverse console in UK, nella fattispecie Wii U, Dreamcast e PlayStation Vita. Guardando tuttavia la classifica assoluta, la nuova piattaforma ibrida Nintendo potrebbe effettuare un sorpasso alla luce di ciò che verrà annunciato il 3 febbraio.

I dati ufficiali danno infatti Nintendo Switch 2 a quota 10,36 milioni di unità, ma sappiamo che le vendite procedono in maniera molto spedita e dunque le cifre potrebbero essersi avvicinate di parecchio ai 13,56 milioni di Wii U: staremo a vedere.

