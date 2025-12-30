Secondo quanto riportato dal giornalista Christopher Dring, sulla base dei dati raccolti da Nielsen, Nintendo Switch 2 ha superato le vendite totali di tre diverse console in UK: si tratta di Wii U, Dreamcast e PlayStation Vita.

Lanciata nei negozi lo scorso 5 giugno, la nuova console ibrida giapponese ha dunque impiegato soltanto sei mesi per totalizzare numeri superiori rispetto a quelli realizzati finora nel mercato inglese dalle tre sfortunate piattaforme.

Il confronto con Wii U è particolarmente severo, dato che si tratta storicamente dell'ultimo flop Nintendo ma allo stesso tempo di un concetto che l'azienda è poi riuscita a rielaborare e rilanciare in maniera vincente con Nintendo Switch prima e Nintendo Switch 2 poi.

Diverso è il discorso relativo a Dreamcast e PlayStation Vita, entrambe console molto apprezzate da una certa nicchia di utenti ma che non hanno fatto breccia anche per via di una concorrenza molto forte, segnando la fine delle rispettive linee produttive.