Secondo quanto riportato dal giornalista Christopher Dring, sulla base dei dati raccolti da Nielsen, Nintendo Switch 2 ha superato le vendite totali di tre diverse console in UK: si tratta di Wii U, Dreamcast e PlayStation Vita.
Lanciata nei negozi lo scorso 5 giugno, la nuova console ibrida giapponese ha dunque impiegato soltanto sei mesi per totalizzare numeri superiori rispetto a quelli realizzati finora nel mercato inglese dalle tre sfortunate piattaforme.
Il confronto con Wii U è particolarmente severo, dato che si tratta storicamente dell'ultimo flop Nintendo ma allo stesso tempo di un concetto che l'azienda è poi riuscita a rielaborare e rilanciare in maniera vincente con Nintendo Switch prima e Nintendo Switch 2 poi.
Diverso è il discorso relativo a Dreamcast e PlayStation Vita, entrambe console molto apprezzate da una certa nicchia di utenti ma che non hanno fatto breccia anche per via di una concorrenza molto forte, segnando la fine delle rispettive linee produttive.
Si può definire un grande successo
Gli ultimi dati ufficiali parlano di 10,36 milioni di unità vendute al 30 settembre per Nintendo Switch 2, ma fra non molto dovrebbe arrivare un aggiornamento ufficiale che ci darà un'idea di come si sia comportata la console durante un periodo chiave come quello natalizio.
Quel che è certo è che Switch 2 ha spazzato via le perplessità di chi pensava che un semplice upgrade hardware non sarebbe stato sufficiente a bissare il successo del modello originale, eppure la console è sulla buona strada per riuscire in questa incredibile impresa.