Apple prepara l’iPhone pieghevole: lancio limitato a poche unità per il 2026 e il prezzo potrebbe essere più basso del previsto

Il primo iPhone pieghevole della storia potrebbe arrivare nel 2026, ma non sarà facilmente reperibile. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe pianificando un lancio dell'iPhone Fold con una disponibilità estremamente limitata, costringendo molti potenziali acquirenti ad attendere addirittura il 2027 per riuscire a metterci le mani sopra.
La causa principale sarebbe legata alle notevoli sfide tecniche che Cupertino sta affrontando nello sviluppo del dispositivo. Apple punterebbe infatti a realizzare un display pieghevole praticamente privo di piega visibile, un obiettivo molto ambizioso che richiede controlli di qualità rigorosissimi. Proprio come avviene per dispositivi complessi come il Galaxy Z TriFold di Samsung, ogni singola unità dell'iPhone Fold potrebbe essere sottoposta a ispezioni individuali.
Le difficoltà tecniche per iPhone Fold
Tra le difficoltà tecniche citate dai rumor emerge anche la possibile rinuncia al Face ID. Per ridurre lo spessore del dispositivo, Apple potrebbe optare per un sensore Touch ID integrato nel tasto laterale, una scelta che comporterebbe ulteriori modifiche strutturali e ingegneristiche. Tutti questi elementi contribuiscono a spiegare perché la prima generazione dell'iPhone Fold dovrebbe essere prodotta in quantità ridotte.
La notizia positiva riguarda però il prezzo. In precedenza si parlava di un listino estremamente elevato, con una cifra stimata intorno ai 2.399 dollari. Le nuove voci indicano invece un prezzo target inferiore ai 2.000 dollari, in linea con quello dell'iPhone 17 Pro Max nella versione da 2 TB. Una riduzione significativa che renderebbe il foldable Apple più competitivo e appetibile.
Apple venderà, inizialmente, l'iPhone pieghevole in perdita?
Resta da capire se Apple venderà l'iPhone Fold in perdita, almeno inizialmente. Qualora ciò accadesse, le eventuali perdite potrebbero essere compensate dall'aumento delle vendite dei futuri modelli, come la gamma iPhone 18.
Proprio in questo contesto si inseriscono le indiscrezioni su una strategia di lancio completamente diversa: il modello base di iPhone 18 potrebbe arrivare solo nella prima metà del 2027, forse con il nome di iPhone 20, lasciando così ampio spazio mediatico all'iPhone Fold nel 2026. Se queste voci si riveleranno corrette, Apple punterà tutto sull'impatto simbolico e tecnologico del suo primo pieghevole.