OpenAI e Amazon annunciano un accordo da 138 miliardi

Ricordiamo che l'accordo iniziale, risalente a novembre dello scorso anno, prevedeva che OpenAI usasse le GPU Nvidia GB200 e GB300 ospitate nei data center AWS. Questa novità permetterebbe ad Amazon di valorizzare i suoi chip proprietari , nonché di consolidare la sua posizione come piattaforma preferenziale per applicazioni IA su larga scala. Al tempo stesso OpenAI, considerando che l'accordo con NVIDIA rischia di non concretizzarsi, potrebbe ottenere scalabilità e capacità a lungo termine accelerando lo sviluppo e l'addestramento dei modelli IA con maggiore efficienza energetica.

Altri dettagli

Non è tutto: Amazon e OpenAI stanno creando un ambiente di lavoro chiamato Stateful Runtime Environment, che permetterà ai modelli di IA di ricordare le attività precedenti, utilizzare diversi strumenti e dati, e sfruttare la potenza di calcolo di AWS senza che gli sviluppatori debbano gestire l'infrastruttura. In questo modo, applicazioni e agenti di IA potranno lavorare in modo continuo e integrarsi facilmente con gli altri servizi AWS.

Amazon e OpenAI

Inoltre, OpenAI svilupperà modelli personalizzati messi a disposizione degli sviluppatori Amazon. I team potranno personalizzare i modelli OpenAI per l'utilizzo in prodotti e agenti IA destinati ai clienti. "OpenAI e Amazon condividono la convinzione che l'IA debba essere utile in modo concreto e realmente rilevante per le persone. Combinare l'IA di OpenAI con l'infrastruttura e la portata globale di Amazon consente di rendere l'IA avanzata accessibile alle aziende e agli utenti su larga scala", ha dichiarato Sam Altman, CEO di OpenAI. Nel frattempo, l'azienda sta sviluppando il suo primo dispositivo IA, ovvero un altoparlante.