Samsung valuta il futuro dei suoi smartphone ultra-sottili dopo le vendite inferiori alle aspettative del Galaxy S25 Edge

Samsung sta valutando se continuare la linea dei suoi smartphone ultra-sottili dopo che le vendite del Galaxy S25 Edge, lanciato lo scorso anno, si sono rivelate relativamente inferiori rispetto agli altri modelli della gamma. Il dispositivo, spesso appena 5,8 millimetri, era stato presentato come risposta anticipata all'iPhone Air di Apple, ma non ha ottenuto i risultati sperati, anche a causa di un'autonomia meno performante rispetto ai modelli di fascia alta.

Won-Joon Choi, chief operating officer della divisione Mobile Experience, ha spiegato che l'azienda non ha ancora deciso se sviluppare un successore dell'Edge. Le preferenze degli utenti, ha sottolineato, sono diverse e spesso privilegiano batteria e prestazioni rispetto alla sottigliezza estrema.