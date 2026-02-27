Samsung valuta il futuro dei suoi smartphone ultra-sottili dopo le vendite inferiori alle aspettative del Galaxy S25 Edge

Samsung sta valutando se continuare la linea dei suoi smartphone ultra-sottili dopo che le vendite del Galaxy S25 Edge, lanciato lo scorso anno, si sono rivelate relativamente inferiori rispetto agli altri modelli della gamma. Il dispositivo, spesso appena 5,8 millimetri, era stato presentato come risposta anticipata all'iPhone Air di Apple, ma non ha ottenuto i risultati sperati, anche a causa di un'autonomia meno performante rispetto ai modelli di fascia alta.
Won-Joon Choi, chief operating officer della divisione Mobile Experience, ha spiegato che l'azienda non ha ancora deciso se sviluppare un successore dell'Edge. Le preferenze degli utenti, ha sottolineato, sono diverse e spesso privilegiano batteria e prestazioni rispetto alla sottigliezza estrema.
La linea Edge, dopo l'insuccesso dell'S25, verrà cancellata?
Durante un incontro a Londra prima dell'evento Unpacked, Kadesh Beckford, Senior Product Manager di Samsung UK, ha spiegato che l'azienda ha "imparato molto" dall'S25 Edge, integrando tali lezioni negli altri dispositivi della gamma. Pur evitando di commentare direttamente il futuro di un nuovo Edge, il tono delle dichiarazioni ha suggerito che il progetto fosse più un banco di prova che una nuova linea destinata a durare nel tempo.
Le indiscrezioni parlano di una possibile cancellazione del successore, anche se in passato si era ipotizzato che l'Edge potesse addirittura sostituire la variante "Plus" della serie. Tuttavia, la nuova famiglia S26 si presenta senza alcun modello Edge annunciato o anticipato, diversamente da quanto avvenuto l'anno precedente.
Samsung, dopo S25 Edge, fa un confronto con i competitor
Nel frattempo, altri produttori come Apple e Motorola stanno esplorando la strada dei dispositivi super-sottili, segno che il segmento non è del tutto tramontato. Samsung, però, sembra aver scelto un approccio più prudente.
Beckford ha ribadito che Samsung continuerà a offrire "i dispositivi perfetti per diversi tipi di clienti a livello globale", lasciando comunque aperta una piccola porta al futuro.
Per ora, chi desidera un nuovo Galaxy dovrà scegliere tra i tre modelli disponibili della serie S26, in attesa di eventuali sorprese nei prossimi mesi. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.