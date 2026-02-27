Pokémon Pokopia svela nuovi Pokémon e attività multiplayer in un trailer

Tra le novità spicca Discorotom , una nuova forma di Rotom che renderà più vivace la permanenza sull'isola. Durante l'esplorazione sarà possibile trovare e collezionare CD da consegnargli: potrà riprodurre sia brani classici della serie sia tracce completamente nuove, selezionabili liberamente mentre si gioca.

Pietanze speciali e nascondino

È stato poi presentato Greedent, qui nei panni di chef Greeglia. Il Pokémon insegnerà a cucinare diversi piatti che il protagonista può consumare per potenziare alcune mosse, oppure servire ai Pokémon che vivono con noi. Ogni creatura ha gusti e preferenze differenti, quindi scoprire nuove ricette sarà fondamentale per soddisfarle.

Infine, sono arrivati nuovi dettagli sul multiplayer online, che supporterà fino a quattro giocatori. Sarà possibile visitare l'isola degli amici e accogliere altri giocatori nella propria. Tra le attività pensate per il multigiocatore c'è anche una sorta di "nascondino": nei panni di Ditto ci si potrà trasformare in vari oggetti per mimetizzarsi sull'isola, oltre a collaborare per costruire grandi strutture.

Pokémon Pokopia è un life‑sim ambientato su un'isola abitata da Pokémon con cui è possibile vivere, costruire, cucinare e svolgere attività quotidiane nei panni di un Ditto. Il gioco punta sulla libertà d'esplorazione, sulla personalizzazione della propria casa e sull'interazione con le creature, che possono unirsi al giocatore nelle varie attività. L'obiettivo è creare una comunità accogliente, scoprire nuovi biomi dell'isola e stringere legami con i Pokémon che la popolano.