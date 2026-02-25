Corsair Galleon 100 SD, la recensione della tastiera con Stream Deck integrato

Corsair Galleon 100 SD risponde a un'esigenza molto precisa, un'idea che era fondamentalmente nell'aria ormai da diversi anni, ovverosia da quando l'azienda californiana ha acquisito Elgato: creare una sinergia in grado di unire le esperienze di entrambi i brand in un'unica soluzione, in questo caso una tastiera con Steam Deck integrato. Come avrete capito, stiamo parlando di un prodotto che si rivolge soprattutto a chi fa streaming o intende dedicarsi a questa attività e sta valutando quali siano gli strumenti migliori per supportare il proprio lavoro. Il prezzo della Galleon 100 SD, pari a ben 349,99€, è infatti inevitabilmente il risultato di una somma. E sappiamo bene che vi starete chiedendo: conviene investire una cifra simile oppure no?

Caratteristiche tecniche della Corsair Galleon 100 DS Prima di parlare di cosa c'è "sotto al cofano" della Corsair Galleon 100 DS, è chiaro che la principale e più importante caratteristica tecnica della tastiera risiede nel modulo Stream Deck integrato, che va in pratica a sostituire il tastierino numerico e si presenta con un fattore di forma inedito per questo tipo di periferiche. La soluzione include infatti uno schermo IPS da 5 pollici (non touch) nella parte superiore, sovrastato da due manopole deputate al controllo delle funzioni e dei parametri, a cui si aggiungono tutti i dodici pulsanti del tastierino ma in una versione LCD, capaci dunque di mostrare icone e grafiche differenti a seconda dei temi installati, scaricabili dal marketplace di Elgato proprio come in uno Stream Deck. Qui si apre inevitabilmente una generosa parentesi, perché le opzioni che questo connubio mette a disposizione sono davvero numerose e interessanti: si va da una semplice riproduzione del tastierino numerico ai comandi multimediali di Windows, dalle informazioni di sistema alle icone delle applicazioni più utilizzate, il tutto personalizzabile utilizzando l'app gratuita di Elgato. Alcuni comandi multimediali di base del modulo Stream Deck della Corsair Galleon 100 SD Dopodiché, come detto, ci sono i temi del marketplace, che partono da 4,25€ per arrivare addirittura a 28,66€ per quello di Star Citizen, con tante varianti nel mezzo: dalla plancia disegnata per Helldivers 2 a quella di Escape from Tarkov, da Assetto Corsa Competizione a GTA V, da No Man's Sky a Battlefield 6, da Diablo 4 a Cyberpunk 2077, per arrivare ad applicazioni come OBS, Premiere Pro, CapCut, Canva e Adobe Express. Passando invece alla componente tastiera, ci troviamo di fronte a un dispositivo con PCB hotswap dotato esclusivamente di connettività USB cablata (più passthrough) ed equipaggiato con switch meccanici prelubrificati MLX Pulse, testati per 80 milioni di battute e caratterizzati da una forza di attuazione pari a 45 grammi, da un punto di attuazione di 2 millimetri e da una corsa totale di 3,6 millimetri. Non si tratta di interruttori magnetici, ma la tecnologia FlashTap consente di regolare le pressioni simultanee assegnando le priorità che preferiamo. La Corsair Galleon 100 SD fa la sua figura anche da spenta A completare il quadro delle specifiche tecniche troviamo un polling rate da 8.000 Hz, capace di garantire una reattività sostanzialmente superiore rispetto alle tastiere che funzionano a frequenze standard, l'immancabile NKRO con 100% anti-ghosting e un sistema di illuminazione RGB completamente personalizzabile tramite Corsair Web Hub (curiosamente iCUE non è supportato), valorizzato dai copritasto in PBT Double Shot shine-through, che però nella versione con layout italiano sono dei semplici ABS. Scheda tecnica Corsair Galleon 100 SD Formato: esteso, 100%

esteso, 100% Layout: ISO ITA

ISO ITA Compatibilità: PC, PlayStation, Xbox

PC, PlayStation, Xbox Interruttori: MLX Pulse

MLX Pulse Copritasto: PBT Double Shot (ABS nella versione italiana)

PBT Double Shot (ABS nella versione italiana) Programmazione: sì, cinque profili

sì, cinque profili Connettività: cablata via USB

cablata via USB Illuminazione: RGB programmabile

RGB programmabile Accessori: estrattore, poggiapolsi,

estrattore, poggiapolsi, Extra: modulo Stream Deck integrato

modulo Stream Deck integrato Software: Corsair Web Hub

Corsair Web Hub Dimensioni: 448 x 159 x 42 millimetri

448 x 159 x 42 millimetri Peso: 1392 grammi senza poggiapolsi

1392 grammi senza poggiapolsi Prezzo: 349,99€

Design ed ergonomia Il modulo Stream Deck arricchisce la Corsair Galleon 100 SD anche e soprattutto sul piano estetico, grazie alle sue grafiche e ai suoi colori, ben raccordati a un design moderno e minimale che poggia sulle solide basi di un telaio in alluminio, impreziosito da alcune serigrafie e da una striscia superiore illuminata che dona ulteriore personalità all'estetica della tastiera. La Corsair Galleon 100 SD con illuminazione accesa e il tema di base del modulo Stream Deck La plancia metallica e la qualità costruttiva trasmettono senza dubbio la sensazione di un prodotto premium, che viene ulteriormente rafforzata dalla grande stabilità e dal comfort sonoro garantiti dai sei strati di schiuma fonoassorbente collocati all'interno della scocca: scrivere con la Galleon 100 SD è un piacere e da questo punto di vista la presenza dell'eccellente poggiapolsi magnetico si pone come un extra di indubbio valore. Molto bello anche il fondo, caratterizzato dall'immancabile logo Corsair su disco lucido al centro e da una serie di finiture a riquadri simmetriche che si chiudono agli angoli con due ampi gommini antiscivolo e con due altrettanto ampi piedini regolabili, che possono aprirsi in due modi consentendo un totale di tre differenti angolazioni quando si utilizza la tastiera. Uno sguardo al fondo della Corsair Galleon 100 SD C'è infine il discorso relativo all'illuminazione RGB, che anche in questo caso può essere personalizzata utilizzando l'interfaccia Corsair Web Hub, spaziando fra i diversi preset oppure modificando le funzioni al fine di ottenere il risultato estetico più vicino alle nostre esigenze. Come detto, il design shine-through dei copritasto valorizza questa funzione donandole anche una valenza pratica.

Esperienza d'uso L'esperienza offerta dalla Corsair Galleon 100 SD unisce la grande solidità di una K70 meccanica munita di poggiapolsi alle molteplici funzionalità di un modulo Stream Deck custom, dotato in questo caso di uno schermo più ampio rispetto a quello dello Stream Deck+ (sebbene privo di tecnologia touch) e di un maggior numero di pulsanti LCD, dodici anziché otto, pur includendo solo due manopole. Il modulo Stream Deck della Corsair Galleon 100 SD con il tema di base e i controlli multimediali Come abbiamo scritto in apertura, il risultato di tale connubio si pone come la somma di due dispositivi anche sotto il profilo del prezzo, che purtroppo non risulta conveniente rispetto all'acquisto di tastiera e Stream Deck separati, ma viene giustificato dalle tante personalizzazioni di un prodotto che sicuramente troverà posto su parecchie postazioni professionali. Durante i nostri test abbiamo provato la Galleon 100 SD in contesti differenti, riconoscendone gli indubbi meriti quando si parla di produttività multimediale e streaming, anche se la mancanza di un vero tastierino numerico potrebbe rappresentare un problema per alcuni. È appunto come avere uno Stream Deck avanzato con cui pilotare tutte le funzioni che ci servono, ma integrato nella tastiera. Il modulo Stream Deck della Corsair Galleon 100 SD può funzionare anche come tastierino numerico, ma chiaramente il feedback alla pressione è diverso Lato gaming forse la questione si fa un pizzico più sfumata, nel senso che uno Stream Deck stand alone lo si può piazzare volendo anche alla propria sinistra per un'attivazione più immediata dei comandi personalizzati, senza dover mollare il mouse nelle fasi più concitate di uno scontro, ma probabilmente è anche una questione di abitudine e familiarità con il setup.

Conclusioni Prezzo 349,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 Corsair Galleon 100 SD è la tastiera perfetta per chi fa streaming, e sebbene il suo prezzo sia alla fine un po' più alto rispetto all'acquisto di due soluzioni separate, il valore apportato dalle tante personalizzazioni del dispositivo è indubbio. Il modulo Stream Deck integrato vanta infatti caratteristiche peculiari, uno schermo molto ampio, dodici pulsanti LCD e due manopole: un set di controlli che, in combinazione con i tanti temi disponibili sul marketplace di Elgato, consente di coprire qualsiasi esigenza, che si tratti di produzione o di gaming. I progettisti non si sono però limitati ad appiccicare insieme due prodotti, bensì hanno realizzato un design elegante e coerente, senza dimenticare di impreziosire il pacchetto con specifiche importanti, dalla qualità degli switch alla frequenza del polling rate.