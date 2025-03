Logitech G Pro X TKL Rapid, la recensione della nuova tastiera da gaming con Hall Effect

I vantaggi di una soluzione di questo tipo riguardano in particolare la possibilità di modificare liberamente il punto di attuazione dei tasti , così da ottenere un'attivazione istantanea laddove necessario (durante le sessioni di gioco, ad esempio) oppure creare interessanti combinazioni in grado di sfruttare al meglio i meccanismi analogici del dispositivo. Il prezzo? 199€ da listino ufficiale , ma su Amazon la tastiera è disponibile a cifre sostanzialmente più basse, da 147€ a 155€ a seconda della colorazione.

Logitech G Pro X TKL Rapid> è la prima tastiera da gaming con tecnologia Hall Effect realizzata dall'azienda svizzera, che con questo modello ha voluto seguire l'esempio di altri grandi brand che hanno deciso di cimentarsi con gli interruttori magnetici per via della libertà che concedono sul fronte della personalizzazione dell'esperienza di digitazione.

Caratteristiche tecniche della Logitech G Pro X TKL Rapid

In maniera del tutto simile a quanto illustrato nella recensione della Corsair K70 Pro TKL, sono gli interruttori magnetici a costituire il tratto più importante della Logitech G Pro X TKL Rapid, sebbene le specifiche ufficiali non entrino nel dettaglio dei componenti in questione, limitandosi a riportarne la forza di attuazione, pari a 35 g.

La caratteristica principale di questi switch risiede nella possibilità di modificare il punto di attuazione, che può passare in teoria da 0,1 a 4 millimetri: la soglia più bassa è quella del Rapid Trigger, ovverosia l'attivazione istantanea dei tasti che ben si presta a determinati contesti di gioco, quando la velocità dell'input può costituire un effettivo vantaggio. Certo, un polling rate superiore ai tradizionali 1.000 Hz da questo punto di vista avrebbe avuto senso.

La tecnologia magnetica consente di creare anche combinazioni che reagiscono all'intensità della pressione, come accade con gli stick analogici dei controller. Nel caso della Logitech G Pro X TKL Rapid parliamo di multi-point ed è possibile impostarlo tramite il software gratuito G Hub, che come al solito mette a disposizione una quantità enorme di regolazioni.

La Logitech G Pro X TKL Rapid nella versione bianca

Fra queste ci sono naturalmente le opzioni legate alla tecnologia Keycontrol, di cui abbiamo parlato per la prima volte nella recensione della Logitech G Pro X 60 e che permettono di creare tre diversi livelli di input sfruttando FN e G-SHIFT, plasmando letteralmente l'esperienza per assecondare qualsiasi esigenza. Non manca inoltre uno strumento per la regolazione della priorità degli input, che però come sappiamo è una soluzione vietata da alcuni giochi online competitivi.

Il modello che ci è stato fornito per la recensione è di colore bianco ed è caratterizzato da un layout ISO USA: a quanto pare non esiste una versione italiana della tastiera e questo elemento per alcuni utenti potrebbe rappresentare un grosso problema. Il fattore di forma TKL si conferma compatto ma senza particolari sacrifici, e qui può contare su di una serie di pulsanti come quello per la modalità gioco, i tasti multimediali e la tradizionale rotella.

La parte destra della Logitech G Pro X TKL Rapid, che include la tradizionale rotella multimediale

La Logitech G Pro X TKL Rapid include un sistema di illuminazione RGB ben valorizzato dai copritasto in PBT double-shot di tipo shine-through, che lasciano dunque passare la luce per illuminare ogni singolo tasto. In questo caso le tonalità di colore sono pastello, diverse dal solito: un tocco di freschezza che abbiamo molto apprezzato.

Scheda tecnica Logitech G Pro X TKL Rapid