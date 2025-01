Erazer Supporter X20, la recensione della tastiera da gaming meccanica, ma economica

Presentata ufficialmente alla Gamescom 2024, la Erazer Supporter X20 è la nuova tastiera da gaming meccanica prodotta da Medion che conferma l'interessante approccio dell'azienda tedesca, determinata a offrire agli utenti dispositivi caratterizzati da ottime specifiche tecniche ma proposti a un prezzo molto competitivo, in questo caso 89,99€. Tanta concretezza insomma, per un prodotto che sul piano dei materiali e della qualità costruttiva scende inevitabilmente a qualche compromesso, ma senza mai varcare determinate soglie. Diciamo pure che, superato lo scoglio di una confezione esterna davvero brutta, che comunica una qualità ben più bassa di quella reale, la Supporter X20 ha decisamente il suo perché.

Caratteristiche tecniche dell'Erazer Supporter X20 L'elemento tecnicco di spicco della Erazer Supporter X20 è rappresentato senz'altro dagli interruttori Cherry MX RGB Red, testati per cento milioni di battute e caratterizzati da valori di stabilità, reattività e precisione ben noti: parliamo di switch con azionamento di tipo lineare, dotati di una corsa totale pari a 4 millimetri e di valori di forza iniziale, finale e operativa rispettivamente di 30 cN, 100 cN e 45 cN. La Erazer Supporter X20 con il poggiapolsi e l'illuminazione RGB spenta La tastiera, dotata di un fattore di forma al 100% e di connettività unicamente cablata, possiede un design hotswap e consente di estrarre e sostituire sia i copritasto che gli interruttori utilizzando gli estrattori presenti nella confezione, uno in plastica e uno in metallo, il primo collocato all'interno di uno slot sul retro del dispositivo. È incluso anche un piccolo poggiapolsi in plastica rigida con aggancio magnetico. Sul piano delle tecnologie, la digitazione viene supportata da un sistema anti-ghosting al 100% N-Key Rollover che aumenta la precisione delle battute, mentre l'illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco di colore alla tastiera, sfruttando il design shine through dei copritasto e due strisce LED laterali per una proiezione "ambientale" della luce in grado di creare effetti interessanti. L'estrazione dei copritasto della Erazer Supporter X20 Scheda tecnica Erazer Supporter X20 Formato: esteso, 100%

esteso, 100% Layout: ISO ITA

ISO ITA Compatibilità: PC

PC Interruttori: Cherry MX RGB Red

Cherry MX RGB Red Programmazione: sì, macro

sì, macro Connettività: cablata via USB

cablata via USB Illuminazione: RGB programmabile

RGB programmabile Accessori: poggiapolsi, due estrattori

poggiapolsi, due estrattori Software: Erazer Control Center

Erazer Control Center Dimensioni: 465 x 194 x 37 millimetri

465 x 194 x 37 millimetri Peso: 1.067 grammi

1.067 grammi Prezzo: 89,99€

Design Completamente nera, la Erazer Supporter X20 è dotata di una plancia in alluminio spazzolato che curva sui lati per donare all'estetica della tastiera un tocco di indubbia modernità. È un peccato che le plastiche impiegate per il fondo e il poggiapolsi siano invece rigide e leggere, incapaci di comunicare un feeling da prodotto di fascia medio-alta. Il poggiapolsi della Erazer Supporter X20 è fatto di una plastica leggera e sottile La sfumatura di colore utilizzata per i copritasto, che vira verso tonalità di blu, svolge bene la funzione di distinguere le diverse sezioni del prodotto e viene ulteriormente valorizzata dal sistema di illuminazione RGB, che mette in campo una serie di preset ben collaudati con il piacevole extra della proiezione laterale della luce. Se è vero che i formati compatti nel corso degli anni si sono imposti sul fronte estetico, l'estensione completa della Supporter X20 risponde alle esigenze della maggior parte degli utenti e riesce a coniugare questa impostazione con un disegno piacevolmente stondato, piuttosto che optare per le soluzioni più classiche e abusate. Il retro della Erazer Supporter X20, con i piedini estraibili singoli I piedini della tastiera in questo caso non sono doppi ma singoli, il che significa che è possibile utilizzarla solo puntando a due differenti angolazioni, mentre per quanto concerne dimensioni e peso i valori sono di 465 x 194 x 37 millimetri e 1.067 grammi. Il cavo USB, rivestito in tessuto, presenta nella parte finale un insolito "tappo" per proteggere la presa USB-A.

Esperienza d'uso Nonostante il packaging sia quello di un prodotto di fascia bassa, come già detto, la Erazer Supporter X20 si rivela essere un prodotto solido fin dal primo utilizzo. Certo, l'impiego di determinate plastiche non rende giustizia alle effettive specifiche di questa tastiera meccanica con switch Cherry MX RGB Red, ma nell'uso effettivo tutti questi dettagli diventano marginali. Le dita sui WASD della Erazer Supporter X20 Abbiamo testato il dispositivo per alcuni giorni, sia per la semplice scrittura che durante alcune sessioni di gioco (in particolare con Warhammer 40.000: Space Marine 2), riscontrando in tutti i casi la concretezza, la stabilità e la precisione che immaginavamo di trovare in questo bizzarro mix di tecnologia e accessibilità "popolare".

Conclusioni Prezzo 89,99 € Multiplayer.it 7.0 La Erazer Supporter X20 rientra in una linea di prodotti pensati per sorprendere, che dietro l'apparenza di una confezione bruttarella e di qualche plastica più sottile, nascondono specifiche tecniche di tutto rispetto, che fanno la differenza durante l'uso del dispositivo. In questo caso abbiamo apprezzato il design moderno ma soprattutto la stabilità, la reattività e la precisione degli switch, con l'illuminazione RGB ad aggiungere quel tocco in più a una tastiera meccanica che dovreste prendere in considerazione, specie se avete un budget limitato.