ChatGPT Go: il nuovo abbonamento low cost è pronto, ecco cosa includerà

OpenAI sta ampliando la propria offerta con un nuovo abbonamento pensato per chi vuole sfruttare le potenzialità di ChatGPT senza affrontare i costi del piano Plus. La novità si chiama ChatGPT Go ed è stata resa disponibile per ora solo in India, dove rappresenta una proposta intermedia tra la versione gratuita e il pacchetto premium.

Il prezzo fissato per il mercato indiano è di 399 rupie al mese, equivalenti a poco più di 4 euro. Una cifra sensibilmente inferiore rispetto al piano Plus, che nello stesso Paese ha un costo di 1.999 rupie mensili, pari a circa 21 euro (in Italia costa 23€ al mese). L'intenzione di OpenAI è quella di rendere progressivamente disponibile l'abbonamento anche in altri Paesi e regioni.