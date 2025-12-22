Spotify: più di 80 milioni di file audio e metadata rubati da attivisti pirata e messi a disposizione su Torrent

Un gruppo di attivisti pirata ha recentemente pubblicato un'enorme quantità di dati provenienti da Spotify, secondo quanto riportato sul blog dell'open source search engine Anna's Archive. La fuga di informazioni riguarda principalmente metadata di brani musicali e, secondo il report, include 256 milioni di righe di dati e 86 milioni di file audio, con un volume complessivo stimato intorno ai 300 terabyte.

Al momento, tuttavia, sono stati diffusi soltanto i metadata, mentre i file audio completi non sarebbero ancora disponibili. Spotify ha confermato l'accaduto attraverso una dichiarazione ufficiale: un terzo soggetto ha effettuato uno scraping non autorizzato dei dati pubblici, utilizzando metodi illeciti per aggirare il DRM e accedere a parte dei contenuti audio della piattaforma.