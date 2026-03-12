Stranger Things Stagione 5 non sta facendo abbastanza visualizzazioni per superare la quarta stagione

Stranger Things 5 è arrivato pochi mesi fa, scatenando discussioni, critiche e apprezzamenti. Ciò che non ha scatenato è un aumento di visualizzazioni. Sebbene fosse il finale di serie, non è stato in grado di avvicinarsi ai numeri fatti dalla Stagione 4.

Le informazioni arrivano da What's On Netflix, che analizza i numeri con l'aiuto dei dati di visualizzazioni di Netflix raccolti da Netflix & Chiffres.