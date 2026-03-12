Stranger Things Stagione 5 non sta facendo abbastanza visualizzazioni per superare la quarta stagione

Stranger Things 5 è arrivato pochi mesi fa, scatenando discussioni, critiche e apprezzamenti. Ciò che non ha scatenato è un aumento di visualizzazioni. Sebbene fosse il finale di serie, non è stato in grado di avvicinarsi ai numeri fatti dalla Stagione 4.
Le informazioni arrivano da What's On Netflix, che analizza i numeri con l'aiuto dei dati di visualizzazioni di Netflix raccolti da Netflix & Chiffres.
I dati di Stranger Things 4 e 5
Secondo i dati, la Stagione 5 è arrivata a 132,7 milioni di visualizzazioni in oltre 70 giorni. La Stagione 4 di Stranger Things, invece, aveva ottenuto 140,7 milioni di visualizzazioni totali nei 91 giorni entro i quali i dati vengono raccolti.
In altre parole, Stranger Things Stagione 5 ha circa un paio di settimane per ottenere 8 milioni di visualizzazioni per pareggiare il risultato della precedente stagione, ovvero qualcosa di "matematicamente impossibile" secondo What's On Netflix, visto che oramai le visualizzazioni quotidiane della serie TV sono bassissime.
Ovviamente questo non rende Stranger Things Stagione 5 un fallimento, semplicemente ci indica che una fetta di spettatori della quarta stagione non ha voluto continuare e vedere la conclusione, perlomeno non entro i primi mesi. Inoltre, la Stagione 5 è il quarto prodotto di Netflix in lingua inglese più visto al mondo (con la Stagione 4 che occupa la terza posizione). Diteci, siete anche voi tra coloro che hanno visto la quarta ma non la quinta stagione?
Ricordiamo infine che Stranger Things: The First Shadow è stato confermato su Netflix: un ultimo pezzo per finire il puzzle.