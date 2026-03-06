C'è Jessica Jones nel teaser di Daredevil: Rinascita - Stagione 2

Nelle scene successive del breve teaser si vedono in azione anche il letale Bullseye e Karen Page , oltre ovviamente a Fisk (che si cimenta anche con un incontro di pugilato) e alle forze di polizia che rispondono ai suoi ordini.

Gli autori di Daredevil: Rinascita hanno avuto carta bianca per la Stagione 2

Riuscirà Daredevil a rimettere le cose a posto e a fermare i piani di Fisk? "Non da solo", ammette il vigilante, che dunque chiede aiuto alla sua amica perché si unisca alla battaglia imminente. Lei, a quanto pare, non vede l'ora di menare le mani : tipico di Jessica Jones.

Una vera rinascita

In arrivo sulla piattaforma Disney+ il prossimo 25 marzo, la seconda stagione di Daredevil: Rinascita punta a mostrare il lato più maturo e brillante di questo ritorno, essendo il frutto della riscrittura effettuata in corso d'opera.

Dopo i drammatici eventi che hanno caratterizzato la prima stagione dello show, sarà senz'altro interessante capire come gli autori intendono portare avanti la storia e quali saranno le prospettive future tanto della serie quanto del personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe.