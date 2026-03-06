C'è Jessica Jones nel teaser di Daredevil: Rinascita - Stagione 2

Marvel ha pubblicato un nuovo teaser per la Stagione 2 di Daredevil: Rinascita in cui compare anche Jessica Jones, che torna a farsi vedere a diversi anni dalla cancellazione della sua serie su Netflix.
Interpretata nuovamente da Krysten Ritter, l'investigatrice parla con Matt Murdock delle condizioni in cui versa New York dopo l'elezione di Wilson Fisk a sindaco, dicendo che la situazione è ormai completamente fuori controllo.
Riuscirà Daredevil a rimettere le cose a posto e a fermare i piani di Fisk? "Non da solo", ammette il vigilante, che dunque chiede aiuto alla sua amica perché si unisca alla battaglia imminente. Lei, a quanto pare, non vede l'ora di menare le mani: tipico di Jessica Jones.
Nelle scene successive del breve teaser si vedono in azione anche il letale Bullseye e Karen Page, oltre ovviamente a Fisk (che si cimenta anche con un incontro di pugilato) e alle forze di polizia che rispondono ai suoi ordini.
Una vera rinascita
In arrivo sulla piattaforma Disney+ il prossimo 25 marzo, la seconda stagione di Daredevil: Rinascita punta a mostrare il lato più maturo e brillante di questo ritorno, essendo il frutto della riscrittura effettuata in corso d'opera.
Dopo i drammatici eventi che hanno caratterizzato la prima stagione dello show, sarà senz'altro interessante capire come gli autori intendono portare avanti la storia e quali saranno le prospettive future tanto della serie quanto del personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe.