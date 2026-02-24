Un'attrice di Toy Story 5 dice di "portare i fazzoletti" quando vedremo il film Disney Pixar

A dircelo è la doppiatrice della mamma di Bonnie in Toy Story 5 , ovvero la bambina proprietaria di Woody, Buzz & Co, dopo che Andy ha lasciato la scena per andare all'università.

Toy Story è sempre stata una serie in grado di emozionare i fan dei film animati (in particolar modo la terza pellicola), ma pare che il quinto titolo di questa serie sarà particolarmente commovente... o tristissimo. Non possiamo dirlo con precisione, ma possiamo affermare che avremo bisogno di portarci dei fazzoletti nella sala cinematografica .

Cosa ha detto l'attrice di Toy Story 5

Su Twitter, Lori Alan ha scritto: "Ci vediamo il 19 giugno [ndr, 17 giugno in Italia]! Portate i fazzoletti. Con amore, la mamma di Bonnie. P.S. Perché mai i giocattoli non stanno mai dove li metto?". Potete vedere il messaggio qui sotto.

Ovviamente i fan si sono scatenati e hanno immediatamente cercato di capire cosa accadrà in Toy Story 5. I momenti che hanno portato i fan alle lacrime più facilmente sono stati gli addii, ad esempio quando Andy lascia i giocattoli a Bonnie o quando nel quarto capitolo Woody si separa dai suoi amici per unirsi a Bo Peep (sebbene già sappiamo che tornerà da Buzz e dagli altri in questa pellicola, "in modo molto intelligente").

In ogni caso è inutile speculare troppo: tra meno di quattro mesi potremo vedere la pellicola animata nelle sale italiane. Diteci, il film vi interessa oppure oramai avete perso passione per Toy Story?