Toy Story 5 si mostra in un nuovo trailer in italiano: Woody e Buzz affrontano una nuova minaccia tecnologica

Disney e Pixar hanno pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo film d'animazione Toy Story 5, disponibile doppiato in italiano nel player qui sotto.
Il filmato ricorda l'uscita nelle sale italiane prevista per il 17 giugno e introduce il tema centrale della pellicola: il confronto tra i cari vecchi giocattoli e la tecnologia, sempre più presente nelle nostre vite, anche durante l'infanzia. È un tema che Pixar sembra voler affrontare con il suo consueto equilibrio tra ironia, emozione e riflessione sul rapporto tra bambini e oggetti che li accompagnano nella crescita.
Woody e Buzz contro i tempi che cambiano
Se nel primo Toy Story Buzz Lightyear rappresentava la novità capace di mettere in ombra gli altri giocattoli, questa volta il "nemico" è la tecnologia stessa, incarnata da Lilypad, un tablet intelligente che cattura completamente l'attenzione di Bonnie e dei suoi coetanei, relegando Woody, Buzz e gli altri giocattoli a un ruolo di secondo piano.
Nel trailer non mancano momenti comici e sequenze d'azione: vediamo Woody e Buzz di nuovo insieme alle prese con gag e situazioni assurde nel tentativo di riconquistare Bonnie e contrastare Lilypad.
Toy Story 5 è diretto dal vincitore dell'Academy Award Andrew Stanton (WALL•E, Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory), co‑diretto da Kenna Harris (Ciao Alberto) e prodotto da Lindsey Collins (Red, WALL•E, Alla ricerca di Dory).