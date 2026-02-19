Toy Story 5 si mostra in un nuovo trailer in italiano: Woody e Buzz affrontano una nuova minaccia tecnologica

Il filmato ricorda l'uscita nelle sale italiane prevista per il 17 giugno e introduce il tema centrale della pellicola: il confronto tra i cari vecchi giocattoli e la tecnologia , sempre più presente nelle nostre vite, anche durante l'infanzia. È un tema che Pixar sembra voler affrontare con il suo consueto equilibrio tra ironia, emozione e riflessione sul rapporto tra bambini e oggetti che li accompagnano nella crescita.

Disney e Pixar hanno pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo film d'animazione Toy Story 5 , disponibile doppiato in italiano nel player qui sotto.

Woody e Buzz contro i tempi che cambiano

Se nel primo Toy Story Buzz Lightyear rappresentava la novità capace di mettere in ombra gli altri giocattoli, questa volta il "nemico" è la tecnologia stessa, incarnata da Lilypad, un tablet intelligente che cattura completamente l'attenzione di Bonnie e dei suoi coetanei, relegando Woody, Buzz e gli altri giocattoli a un ruolo di secondo piano.

Nel trailer non mancano momenti comici e sequenze d'azione: vediamo Woody e Buzz di nuovo insieme alle prese con gag e situazioni assurde nel tentativo di riconquistare Bonnie e contrastare Lilypad.

Toy Story 5 è diretto dal vincitore dell'Academy Award Andrew Stanton (WALL•E, Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory), co‑diretto da Kenna Harris (Ciao Alberto) e prodotto da Lindsey Collins (Red, WALL•E, Alla ricerca di Dory).