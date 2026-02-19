Occhio agli spoiler di Resident Evil Requiem: il finale è già trapelato in rete a più di una settimana dal lancio

Come prevedibile, alcuni giocatori sono riusciti a mettere le mani su una copia di Resident Evil Requiem con largo anticipo rispetto alla data di uscita e stanno condividendo online, in modo più o meno esplicito, dettagli sulla trama, sui personaggi e persino sul finale . Insomma, nei prossimi giorni è bene muoversi con cautela se volete evitare spoiler .

Per Requiem è quasi “un record positivo”

L'allerta spoiler, in realtà, era stata lanciata già il 4 febbraio, quando alcuni utenti avevano dichiarato di aver ricevuto le loro copie in anticipo. Fortunatamente, questi primi giocatori hanno preferito non rovinare la sorpresa a nessuno, mentre gli spoiler veri e propri hanno iniziato a circolare solo nelle ultime ore.

Sulla vicenda scherza anche Dusk Golem, insider piuttosto noto nella community della serie, che fa notare come sia quasi un "record positivo" per Resident Evil: le prime fughe di Requiem sono arrivate poco più di una settimana prima del lancio. Con Resident Evil 4 e Village si era iniziato con circa due settimane di anticipo, mentre nel caso di Resident Evil 7 gli spoiler erano emersi addirittura un mese prima.

Vi ricordiamo che Resident Evil Requiem sarà disponibile dal 27 febbraio su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Nel frattempo il consiglio è il solito: se non volete incappare in spoiler della trama meglio evitare i social, i forum e così via (fatta eccezione per i canali di Multiplayer.it, ovviamente!). YouTube, poi, è particolarmente pericoloso, visto che molti content creator tendono a utilizzare copertine e titoli estremamente rivelatori per i loro video, e il rischio di rovinarsi una sorpresa è concreto anche solo scorrendo l'home page della piattaforma.