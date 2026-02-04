Resident Evil Requiem in versione fisica pare sia già nelle mani di qualcuno, occhio agli spoiler!

Sembra che il lancio di Resident Evil Requiem sia stato anticipato di parecchio, considerando che l'edizione fisica sembra sia già nelle mani di qualche utente in giro per il mondo, dunque la raccomandazione è sempre la stessa in questi casi: occhio agli spoiler online!

Nonostante manchi quasi un mese all'uscita ufficiale del gioco Capcom, che è fissata per il 27 febbraio, alcune testimonianze online dimostrano che il gioco sarebbe già in possesso di qualcuno, che ha avuto modo di ottenere la copia fisica di Resident Evil Requiem, come spesso accade in questi casi.

Quello che risulta più particolare, in questa situazione, è l'entità dell'anticipo con cui tali utenti sono riusciti a impossessarsi del gioco, cosa che fa anche scaturire degli interrogativi sul fatto che la cosa sia verosimile o meno.