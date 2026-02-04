Resident Evil Requiem in versione fisica pare sia già nelle mani di qualcuno, occhio agli spoiler!

Sembra che il lancio di Resident Evil Requiem sia stato anticipato di parecchio, considerando che l'edizione fisica sembra sia già nelle mani di qualche utente in giro per il mondo, dunque la raccomandazione è sempre la stessa in questi casi: occhio agli spoiler online!
Nonostante manchi quasi un mese all'uscita ufficiale del gioco Capcom, che è fissata per il 27 febbraio, alcune testimonianze online dimostrano che il gioco sarebbe già in possesso di qualcuno, che ha avuto modo di ottenere la copia fisica di Resident Evil Requiem, come spesso accade in questi casi.
Quello che risulta più particolare, in questa situazione, è l'entità dell'anticipo con cui tali utenti sono riusciti a impossessarsi del gioco, cosa che fa anche scaturire degli interrogativi sul fatto che la cosa sia verosimile o meno.
Day one rotto con notevole anticipo
Più di 20 giorni di anticipo sul lancio rappresentano un caso davvero notevole di day one rotto, ma situazioni simili si sono verificate soprattutto nelle passate generazioni, quando i tempi di preparazione al lancio erano più dilatati.
In ogni caso, una delle testimonianze è visibile qui sotto, con un utente X di lingua araba che ha pubblicato le foto della sua copia fisica del gioco per PS5.
A quanto pare si tratta dell'esclusiva Lenticular Edition di Resident Evil Requiem, caratterizzata da una copertina cangiante che mostra la facciata del dipartimento di polizia di Raccoon City che cambia a seconda dell'esposizione alla luce, alternando la versione integra con quella distrutta dal bombardamento.
Quello che conta, se siete particolarmente sensibili alle anticipazioni, è considerare che da questo momento potrebbero emergere spoiler come gameplay e immagini a svelare anche dettagli sulla trama, dunque si raccomanda di fare attenzione. Nel frattempo, abbiamo visto di recente lo sconvolgente cortometraggio in live action per Resident Evil Requiem.