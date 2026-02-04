0

Resident Evil Requiem in versione fisica pare sia già nelle mani di qualcuno, occhio agli spoiler!

Day one ampiamente rotto per Resident Evil Requiem, a quanto pare: l'edizione fisica del gioco è già nelle mani di alcuni utenti, dunque si apre la possibilità di spoiler.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/02/2026
Leon in Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Articoli News Video Immagini

Sembra che il lancio di Resident Evil Requiem sia stato anticipato di parecchio, considerando che l'edizione fisica sembra sia già nelle mani di qualche utente in giro per il mondo, dunque la raccomandazione è sempre la stessa in questi casi: occhio agli spoiler online!

Nonostante manchi quasi un mese all'uscita ufficiale del gioco Capcom, che è fissata per il 27 febbraio, alcune testimonianze online dimostrano che il gioco sarebbe già in possesso di qualcuno, che ha avuto modo di ottenere la copia fisica di Resident Evil Requiem, come spesso accade in questi casi.

Quello che risulta più particolare, in questa situazione, è l'entità dell'anticipo con cui tali utenti sono riusciti a impossessarsi del gioco, cosa che fa anche scaturire degli interrogativi sul fatto che la cosa sia verosimile o meno.

Day one rotto con notevole anticipo

Più di 20 giorni di anticipo sul lancio rappresentano un caso davvero notevole di day one rotto, ma situazioni simili si sono verificate soprattutto nelle passate generazioni, quando i tempi di preparazione al lancio erano più dilatati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

In ogni caso, una delle testimonianze è visibile qui sotto, con un utente X di lingua araba che ha pubblicato le foto della sua copia fisica del gioco per PS5.

Resident Evil Requiem è il gioco più atteso di febbraio Resident Evil Requiem è il gioco più atteso di febbraio

A quanto pare si tratta dell'esclusiva Lenticular Edition di Resident Evil Requiem, caratterizzata da una copertina cangiante che mostra la facciata del dipartimento di polizia di Raccoon City che cambia a seconda dell'esposizione alla luce, alternando la versione integra con quella distrutta dal bombardamento.

Quello che conta, se siete particolarmente sensibili alle anticipazioni, è considerare che da questo momento potrebbero emergere spoiler come gameplay e immagini a svelare anche dettagli sulla trama, dunque si raccomanda di fare attenzione. Nel frattempo, abbiamo visto di recente lo sconvolgente cortometraggio in live action per Resident Evil Requiem.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Resident Evil Requiem in versione fisica pare sia già nelle mani di qualcuno, occhio agli spoiler!