Il 2026 comincia a ingranare e siamo solo al secondo mese dell'anno: con l'arrivo di febbraio si cominciano a vedere alcune delle uscite maggiori previste per questa nuova annata videoludica. Una in particolare caratterizza decisamente le attese per quanto riguarda queste settimane: Resident Evil Requiem è il gioco più atteso di febbraio, senza praticamente alcun dubbio, sia per quanto riguarda la votazione redazionale che quella effettuata dal pubblico, a dimostrazione di come la serie Capcom, seppure ormai con una certa età e riproposta a intervalli regolari, sia ancora in grado di attirare l'attenzione in maniera particolare.
Si tratta peraltro di un mese abbastanza ricco di novità, con alcuni titoli anche oggettivamente grossi, ma non abbastanza per impensierire il survival horror per antonomasia, a quanto pare.
Dopo un gennaio fisiologicamente privo di grandi punte d'interesse, ci avviamo dunque verso un mese che sembra molto più promettente e denso di uscite, tra le quali troviamo veramente un po' di tutto, fra remake di grandi classici del passato (Dragon Quest VII Reimagined), seguiti di notevole portata (Nioh 3, High on Life 2 e Mario Tennis Fever) e anche titoli nuovi di un certo richiamo (Romeo is a Dead Man, Reanimal). Vediamo dunque come sono andate le votazioni.
Il più atteso dalla redazione
Considerando l'assortimento dei componenti e il campione decisamente meno ampio, è normale che la votazione interna alla redazione abbia portato a un risultato più combattuto.
Resident Evil Requiem è comunque emerso come il gioco più atteso di febbraio, ma con un distacco meno abissale rispetto agli altri candidati, viste le preferenze e fissazioni varie che vengono sempre fuori in questi casi e mischiano le carte più di quanto si possa prevedere. Insomma, il risultato alla fine è stato scontato, ma non troppo: il nuovo survival horror di Capcom è riuscito sicuramente a mettere d'accordo tutti, ma ci sono anche altri titoli che risultano particolarmente attesi per il mese in corso.
Sebbene qualche dubbio potesse esserci sulla doppia anima di questo capitolo affidato a due protagonisti così diversi, il recente provato non ha fatto altro che confermare le buone impressioni su Resident Evil Requiem, che si conquista così la prima posizione. A seguire c'è però un gioco da non sottovalutare: Romeo is a Dead man è l'underdog per eccellenza, come spesso accade alle creature di Grasshopper.
Il bizzarro action in terza persona mette in scena la folle storia dell'agente Romeo Stargazer alle prese con criminali spazio-temporali e alla ricerca della sua Juliet, e conoscendo gli autori in questione possiamo aspettarci veramente di tutto. Terzo posto a pari merito per Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, rifacimento espanso del terzo capitolo della serie Sega, e per Mario Tennis Fever, che riporta il tennis mariesco in primo piano, questa volta su Nintendo Switch 2.
Il più atteso dai lettori
Basta dare una rapida occhiata ai risultati del sondaggio rivolto ai lettori di Multiplayer.it per vedere come tutta l'attenzione per il mese sia rivolta a un singolo titolo: Resident Evil Requiem è il gioco più atteso di febbraio anche in questo caso, e qui con un margine veramente impressionante.
D'altra parte si tratta di una delle serie più note attualmente attive sulla scena, e che sta dimostrando, capitolo dopo capitolo, di avere ancora molto da dire attraverso una notevole cura riposta da Capcom nell'evoluzione del franchise. Si torna poi a Raccoon City, recuperando le radici classiche del survival horror, e non vediamo veramente l'ora di vedere come le novità introdotte nella meccanica e nel gameplay si innestino in un contesto che richiama gli originali, con premesse davvero molto interessanti.
Per questi motivi, il gioco Capcom ha raggiunto da solo la metà delle preferenze espresse nel sondaggio, lasciando praticamente le briciole a tutti gli altri. In seconda posizione, ma posto a una distanza abissale, troviamo Dragon Quest VII Reimagined, unico altro titolo che sembra attirare un po' di aspettativa in questo mese, nonostante le uscite non manchino.
Si tratta del remake di un JRPG storico, al centro di un progetto di rielaborazione intenso che potrebbe rilanciarlo anche al di là del potenziale dato dall'effetto nostalgia. A seguire, in terza posizione troviamo Nioh 3, che porta avanti la serie di action RPG da parte di Koei Tecmo con quello che sembra essere un ulteriore step evolutivo tra tecnica e gameplay, mentre appena un punto sotto è finito High on Life 2, altro sparatutto fantascientifico e umoristico che porta avanti la serie fuori di testa da parte di Squanch Games.