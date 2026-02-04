Il 2026 comincia a ingranare e siamo solo al secondo mese dell'anno: con l'arrivo di febbraio si cominciano a vedere alcune delle uscite maggiori previste per questa nuova annata videoludica. Una in particolare caratterizza decisamente le attese per quanto riguarda queste settimane: Resident Evil Requiem è il gioco più atteso di febbraio, senza praticamente alcun dubbio, sia per quanto riguarda la votazione redazionale che quella effettuata dal pubblico, a dimostrazione di come la serie Capcom, seppure ormai con una certa età e riproposta a intervalli regolari, sia ancora in grado di attirare l'attenzione in maniera particolare.

Si tratta peraltro di un mese abbastanza ricco di novità, con alcuni titoli anche oggettivamente grossi, ma non abbastanza per impensierire il survival horror per antonomasia, a quanto pare.

Dopo un gennaio fisiologicamente privo di grandi punte d'interesse, ci avviamo dunque verso un mese che sembra molto più promettente e denso di uscite, tra le quali troviamo veramente un po' di tutto, fra remake di grandi classici del passato (Dragon Quest VII Reimagined), seguiti di notevole portata (Nioh 3, High on Life 2 e Mario Tennis Fever) e anche titoli nuovi di un certo richiamo (Romeo is a Dead Man, Reanimal). Vediamo dunque come sono andate le votazioni.