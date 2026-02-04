Carmageddon: Rogue Shift: abbiamo intervistato gli sviluppatori italiani di 34BigThings

Ma che ne è stato, oggi, del marchio Carmageddon? Nel corso del tempo Stainless Games non ha mai cessato di sviluppare nuove istanze, ma due anni dopo la pubblicazione del "recente" (2016) Max Damage , Embracer Group ha messo le mani sui diritti dell'IP. Ora, senza stare a riassumere tutte le vicissitudini finanziarie del gruppo, a un certo punto il cammino del franchise si è incrociato con quello della casa italiana 34BigThings, nota al grande pubblico per merito del successo riscontrato dalla serie di racing sci-fi Redout . Lo studio di Torino, all'improvviso, si è trovato per le mani l'opportunità di lavorare a una serie cult, iniziando a progettare un capitolo spin-off che mirava a imboccare una deviazione totalmente inedita. Ma che cos'è, davvero, Carmageddon: Rogue Shift e qual è la sua storia? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Enrico Franchi, lo Studio Head di 34BigThings nonché il director di Rogue Shift.

Nel 1997 gli inglesi di Stainless Games lanciarono una piccola granata nel mezzo del mercato: Carmageddon - proprio come fece il Death Race di Howell Ivy nel 1976 - scatenò un'ondata di indignazione tale da portare diversi paesi a censurarlo o addirittura a bandirlo del tutto dagli scaffali dei negozi. A differenza di altri videogiochi di corse improntati al combattimento, come per esempio Destruction Derby, accanto alla possibilità di vincere tagliando per primi il traguardo o distruggendo gli altri veicoli c'era anche quella di investire tutti i pedoni disseminati in ciascuno dei trentasei tracciati, fra l'altro mostrando a schermo elementi di natura "gore". In molte regioni fu pubblicata una versione censurata che sostituiva gli innocenti passanti con zombi e robot, sta di fatto che la controversia sorta attorno a Carmageddon contribuì a garantirgli uno status di gioco di culto, imprimendo tale ricordo nella memoria di chiunque abbia vissuto gli anni '90.

La Grande Deviazione

Carmageddon: Rogue Shift è proprio quello che il nome suggerisce: una deviazione nella direzione del roguelite, ed è per questa ragione che 34BigThings in primis - così come l'editore - lo considera uno spin-off rispetto al filone principale. Filone verso il quale all'interno dello studio c'è parecchio attaccamento, come traspare dalle parole con cui ci ha accolto il director Franchi. "Embracer ci ha dato la libertà di lavorare ai progetti che volevamo, ma ci ha anche detto che se avessero avuto dei progetti sensati per noi gli sarebbe piaciuto proporceli. Allora ci hanno detto quasi subito: 'Abbiamo questa IP che dorme da un po', è Carmageddon...', e tipo la metà di noi sono svenuti lì dove stavano, perché comunque per tantissimi è il videogioco dell'infanzia. Capite bene che la risposta è stata un sì". Questo matrimonio si è risolto, per l'appunto, in un Carmageddon quasi completamente nuovo, diverso, vicino eppure parallelo all'eredità della serie.

Il nuovo stile di Rogue Shift

Questa diversità non poteva far altro che mettere in allerta gli appassionati della formula tradizionale, spaventati dalla nuova deriva. "Secondo noi, proprio detto fuori dai denti, la formula di gioco classica di Carmageddon aveva bisogno di una svecchiata. Max Damage per quanto riguarda i canoni del Carmageddon classico è ancora un ottimo gioco e se state cercando quel tipo di formula dovreste assolutamente giocarlo. Lì c'è ancora l'idea di esplorare le mappe, di investire tutti i pedoni, di vedere la zia che scappa in preda al panico, di usare veicoli difficili da governare per causare distruzione. Rogue Shift non si chiama così per caso: quello 'shift', quello spostamento, è avvenuto nella direzione della meccanica roguelite".

"L'interazione dei power-up tra di loro, l'interazione macchina/arma/power-up, che poi compone quella che è la build, portando poi a sperimentare con i perk, con il loadout, per far scoprire le combinazioni più potenti, serve per far affrontare una vera sfida, che non sia - passatemi il termine - un 'cazzonare' in giro per la mappa, ma un obiettivo concreto. Prendendo esempio da altri combat racer o classici come per esempio Blur, l'idea è quella di farti sentire una macchina da guerra inarrestabile. Cioè, in Carmageddon vogliamo farti sfasciare roba, che abbia due gambe o che abbia quattro ruote o che sia qualsiasi cosa che esplode. Come Redout era costruito attorno al desiderio di scioglierti la faccia con il senso di velocità, in Rogue Shift l'importante è che il giocatore sia al centro dell'azione in ogni momento".

Le gare di Rogue Shift promettono d'essere un trionfo del caos

L'obiettivo, dunque, è quello di rivolgersi a un pubblico che non si limiti solo ai fan dei tradizionali Carmageddon e quindi della formula compassata nella quale ci si può prendere del tempo, fermarsi e cercare gli avversari, ma ai videogiocatori che apprezzano una guida soddisfacente, un passo di gioco più frenetico, che apprezzano l'idea di affrontare delle sfide e quella di costruire qualcosa di potente. Ma c'è un'altra questione delicata connessa al rapporto con le origini della serie: in Rogue Shift le strade sono popolate da un esercito di zombi, il che ha fatto scattare sull'attenti molti appassionati della prima ora che avrebbero preferito continuare a falciare pedoni, leggendo questa scelta come una mancanza di coraggio.

"In alcuni commenti ci dicono: 'Ah, non avete avuto gli attributi per mettere dentro le vecchiette, non avete avuto il coraggio di mettere dentro i nonnini'. Ma la verità è diversa: non è che non l'abbiamo fatto per paura di essere contestati. Non l'abbiamo fatto per paura di annoiare i giocatori. Quando è uscito Carmageddon, il fatto di inseguire la vecchietta e vedere gli sprite rossi aveva uno 'shock value', un suo valore punk, era estremo. Oggi un gioco non si può reggere interamente su questo cardine. In realtà gli zombi sono anche un omaggio alla censura dell'originale Carmageddon, dato che in alcune regioni furono usati per sostituire i pedoni, ma nel nostro caso fanno parte della lore. Non aveva senso mettere seicento pedoni in un livello: piuttosto mettiamo un'orda di zombi che cerca di distruggere la macchina. Diventa una sfida, perché se in Carmageddon: Rogue Shift sbagli una curva e finisci dentro un'orda di zombi, quelli ti decimano la preziosa barra degli HP".

Orde di zombi attendono ai lati del tracciato

Per quel che vale siamo allineati al ragionamento di 34BigThings, anche perché la maggior parte dei videogiochi che fra gli anni '80 e '90 - ma anche nei 2000 - erano costruiti attorno all'effetto shock nel tempo hanno perso quasi tutta la loro efficacia. Giuseppe continua: "Non è lo stesso spirito, ne sono consapevole, perché non c'è la cazzoneria del: 'Adesso investo il tizio col deambulatore o la nonnina in carrozzina'. Ora è: 'Adesso faccio a pezzi una quintalata di zombi e mi caricano il turbo, così posso andare a vincere la gara. È un approccio diverso che non nasce assolutamente dall'esigenza di censurare il gioco, ma dall'evitare di perpetrare qualcosa di già visto. E chissà, domani, se questo gioco vende bene, così come gli zombi sono stati patchati una volta potrebbe capitare di nuovo... chi può dirlo".