Carmageddon: Rogue Shift è disponibile e annuncia i suoi prossimi passi

Disponibile su Steam per 39,99 euro (35,99 in offerta lancio con uno sconto del 10%), non è in Accesso Anticipato, ma è comunque tutt'altro che completo, visto che insieme al gioco è stato subito svelato il calendario con i prossimi aggiornamenti.

I futuri aggiornamenti

Intanto è stato spiegato che Carmageddon: Rogue Shift ha già la sua patch di lancio, chiamata "Day 0 Patch", che sistema alcuni problemi. Per quanto riguarda i futuri aggiornamenti, il team punta a pubblicare la Patch 1 circa 30 giorni dopo il lancio e la Patch 2 intorno ai 60 giorni, con date più precise che saranno comunicate in futuro.

C'è anche un nuovo trailer ad accompagnare l'arrivo del gioco, che mostra diverse sequenze di gameplay.

La Patch 1, soprannominata "Fix-It-Tony", sarà dedicata a risolvere i problemi più urgenti segnalati dai giocatori o sfuggiti alla prima patch. In aggiunta, con la Patch 1 è prevista l'introduzione della Bonnet Cam, che andrà ad aggiungersi alle altre.

La Patch 2 introdurrà la Challenge Mode, pensata per i giocatori più esperti che hanno completato la campagna e hanno padroneggiato tutti i veicoli. Questa modalità introdurrà dei modificatori che renderanno il gioco più difficile: nemici più tosti, risorse più scarse, nessuna seconda possibilità e simulazione di guida più impegnativa.

Un'altra novità in sviluppo è il supporto ai volanti, come il Logitech G29 e il Thrustmaster T598.