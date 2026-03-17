Starfield: Rotte Libere, trailer e dettagli del grosso update gratuito che porta tante attese novità

In una tempesta di notizie sul gioco Bethesda, nelle ore scorse abbiamo visto che Starfield arriva su PS5 , riceve il grosso update gratuito Rotte Libere e l'espansione Terran Armada tutto il 7 aprile, data che segna un vero e proprio rilancio per l'RPG spaziale.

Il 7 aprile segna l'inizio di una nuova era per Starfield , annuncia Bethesda, con l'arrivo dell' aggiornamento gratuito Rotte Libere e il lancio dell'espansione Terran Armada, con tante novità previste che vengono spiegate dal team anche attraverso un trailer di presentazione.

Tutte le novità di Rotte Libere

Rotte Libere va a modificare l'esplorazione spaziale, cercando di avvicinarsi a quella visione più aperta e libera che è stata lungo richiesta dai fan e probabilmente rientrava nella progettazione iniziale ma che ha richiesto più tempo del dovuto per essere realizzata.

In sintesi, queste sono le principali aggiunte previste con l'aggiornamento:

Una stazione spaziale che funzionerà come quartier generale

Una millibalena come animale domestico

Il Moon Jumper, un nuovo veicolo di superficie

Miglioramenti al viaggio interplanetario

Nuovi membri del party da reclutare, compresi Maria Hughes e un nuovo robot Model G

Vari cambiamenti al sistema di crafting con l'introduzione dell'X-Tech come risorsa utilizzabile e cambiamenti all'essenza Quantum

Una "modalità crociera" che consente di viaggiare tra pianeti in tempo reale, eseguendo altre attività nella nave e portando a nuovi incontri durante i viaggi

Con rotte libere e modalità crociera è possibile decollare in qualsiasi direzione, lasciando che la Frontier ci guidi verso nuove rotte con viaggi in tempo reale. Nel mentre possiamo dedicarci a varie attività a bordo della nave.

I viaggi potranno poi caratterizzarsi con l'esplorazione di nuovi punti di interesse e nuovi incontri spaziali con frequenza aumentata, che potremo gestire in varie maniere uscendo eventualmente dalla modalità crociera.

L'X-Tech è una nuova risorsa che permette di personalizzare ulteriormente le armi, l'equipaggiamento e anche le navi. Può essere ottenuta attraverso il combattimento e l'esplorazione (dai boss, dalle casse e dai relitti delle navi) e avrà grande importanza nella nuova economia del gioco.

La risorsa in questione può essere spesa per ottenere nuovi effetti arma personalizzati, inoltre vengono introdotti gli effetti leggendari di rango 4: Sabotatore (possibilità di danneggiare e uccidere robot istantaneamente), Imprudenza (possibilità di enorme danno dalla distanza ma munizioni estremamente ridotte) ed Enigma (generazione di ologrammi per confondere i nemici).

Aggiunti due nuovi livelli di qualità più alti dell'Avanzato per gli oggetti con "Superiore" ed "Eccezionale", inoltre è stato aggiunto un nuovo terminale per l'ottimizzazione delle navi, che può essere posizionato direttamente all'interno della nave.

Per quanto riguarda gli Avamposti, questi potranno avere dei container condivisi tra le varie basi, un nuovo sistema di database per organizzarli e il suddetto animaletto domestico da tenere nella base, la millibalena.

Sarà possibile aumentare il livello di abilità da Astrale usando l'essenza quantica senza dover iniziare una Nuova Partita+ e senza dover trovare templi aggiuntivi. Inoltre, avviando una Nuova Partita+ non sarà necessario ricominciare da capo come livello di equipaggiamento, grazie al nuovo dispositivo per correlazione quantistica che consente di portarci dietro gli oggetti preferiti.

Tra le altre novità si segnalano inoltre:

Stazione di Anchorpoint

Nuovi moduli per navi

Slot modulo di potenziamento

Statuette della Guerra Coloniale

Tanti altri punti di interesse planetari

Nuovo equipaggio élite

Nuove missioni secondarie

Nuovo veicolo terrestre

Asteroide da acquistare come casa

Nuovi modificatori per i nemici

Nuove skin per armi

Pose per la modalità fotografica

Nuove funzionalità della modalità Visuale

A tutto questo si aggiungono poi le novità di Terran Armada, in arrivo sempre il 7 aprile.