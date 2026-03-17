Starfield sbarca su PlayStation 5 con tante novità per tutti i suoi giocatori

Del resto, nonostante Starfield non sia il progetto più riuscito della compagnia, è molto facile farsi rapire dalle sue innumerevoli missioni e dal gran numero di contenuti al suo interno. Starfield è un gioco che si ama e contemporaneamente si odia, è imperfetto , lui stesso sembra insicuro delle idee che mette sul piatto, ma gli amanti della fantascienza non faticheranno a trarne il meglio soprattutto ora che ha avuto modo di crescere e lentamente maturare.

Bethesda ha finalmente annunciato la versione PlayStation 5 di Starfield . È una buona notizia per coloro che non hanno mai provato questo gioco di ruolo e per gli appassionati che hanno ancora voglia di viverci dentro per altre dieci, cinquanta, cento ore, visto che questa nuova versione raggiungerà i negozi il 7 aprile insieme a una buona iniezione di contenuti gratuiti, nonché alcuni interessanti cambiamenti.

Per dare un senso a questa nuova funzione, Bethesda ha inserito nuovi incontri, nuove sorprese, nuovi relitti che è possibile trovare soltanto esplorando lo spazio profondo in velocità crociera. Quanta varietà possiamo aspettarci è ancora mistero e lo sarà fino a quando non lo testeremo di persona, sappiamo però che è qui dove potremo trovare un nuovo materiale raro, chiamato X-Tech, che aprirà le porte a un nuovo strato di personalizzazione estrema di armi e armature. In pratica, invece di sperare nella casualità dei loot, potrete spendere X-Tech per migliorare una particolare arma fino a farla divenire persino leggendaria.

L'aggiornamento gratuito Free Lanes (Rotte libere) porta con sé un gran numero di novità, di cui una particolarmente importante perché richiesta a gran voce dagli appassionati fin dal principio: la possibilità di volare tra un pianeta all'altro senza tagli, caricamenti e sequenze non giocabili. Non sarà però possibile atterrare sui pianeti in tempo reale, più semplicemente potremo volare tra di essi attraverso un nuovo sistema di iperguida a diverse velocità su cui potrà anche essere applicato il pilota automatico, in modo da alzarci e interagire con l'ambiente circostante e gli altri personaggi mentre la nave si dirige verso l'obiettivo.

Se cercate nuove cose da cercare, e creare, le troverete qui. Free Lanes introduce anche una nuova telecamera, più larga, per gestire meglio i combattimenti spaziali se siete alla guida di una nave particolarmente grande. Con l'aggiornamento gratuito vengono introdotti nuovi punti di interesse da trovare esplorando i pianeti, nuove cose da scoprire: nell'esempio che ci è stato mostrato un hangar dove giaceva un nuovo veicolo terrestre come il Moon Jumper. C'è anche spazio per una nuova meccanica che permetterà ai giocatori di spedire oggetti nella Loggia ed espandere i propri poteri senza essere obbligati al solito iter.

Non mancheranno nuove parti per costruirsi la propria astronave dei sogni e nuovi moduli per personalizzare ulteriormente gli avamposti, tra cui spazi già arredati e terrari per criceti. Sarà disponibile anche uno scaffale speciale dove potremo collezionare le nuove action figure che troveremo esplorando, in modo molto simile a quanto avviene con le statuine Vault-Tec (Bobblehead). Per i completisti, in Free Lanes verrà introdotto un database in cui verranno elencate tutte le nostre scoperte e quelle che ancora dovremo fare: fauna, vegetazione, anomalie.

Terran Armada

Terran Armada è invece un'espansione narrativa di cui ci sono stati mostrati soltanto pochi estratti. Da quanto rivelato da Tim Lamb, Lead creative producer di Starfield e membro storico di Bethesda, si tratta di un'espansione contenuta nel prezzo, circa 10 Euro, e nelle dimensioni, che non dovrebbe differire molto da quelle del primo DLC, Shattered Space (tra le altre cose, il 7 aprile verrà aggiornato). Tra DLC ed espansione gratuita è effettivamente un po' poco per parlare di Starfield 2.0, è lo stesso Lamb ad ammetterlo, ma questa iniezione di contenuti secondari non può che far bene a un gioco che ha bisogno di tutto, tranne che di nuove missioni. In pratica, l'aggiornamento gratuito Rotte Libere è quello che ci saremmo aspettati a distanza di cinque o sei mesi dal debutto del gioco, e non dopo quasi tre lunghissimi anni.

Terran Armada non sarà un'espansione particolarmente grande, ma promette risvolti narrativi interessanti e tante nuove parti con le quali costruire la propria navicella

Come si dice? Meglio tardi che mai, del resto per gli utenti PlayStation, quindi per milioni di giocatori, Starfield è ancora un mistero, il nuovo gioco degli sviluppatori di Skyrim. Nonostante tutto e quel che se ne dice, rimane un grandissimo biglietto da visita. Starfield forse non sarà mai all'altezza del suo predecessore fantasy, ma rimane una space opera come non se ne vedono poi tante in circolazione. Starfield è quello che avremmo sempre voluto in No Man's Sky, ma a cui manca il No Man's Sky attorno. E guardate che non è affatto poco.