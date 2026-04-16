Starfield riceve una patch che risolve i crash, ma solo su PS5 Pro per ora

Si tratta in effetti di un hotfix , ovvero un aggiornamento minore e specificamente indirizzato a risolvere un problema preciso, che in questo caso sono i crash che accadono con una certa frequenza nella versione PS5 di Starfield, solo che per il momento sembra che non venga ancora toccata la versione per la console standard.

Come era stato promesso nei giorni scorsi, Bethesda ha pubblicato in queste ore una patch per Starfield su PS5 , con l'update 1.000.003 che risolve i frequenti crash ma al momento solo per quanto riguarda PS5 Pro .

Prima PS5 Pro, la prossima settimana PS5 base

"Oggi pubblichiamo un veloce hotfix per Starfield su PS5 Pro, che risolve i crash rilevati utilizzando le impostazioni Enhanced", ha scritto Bethesda in un messaggio in cui annuncia il nuovo aggiornamento.

"Il team sta preparando un hotfix aggiuntivo per altri crash e freeze rilevati su PS5, che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Grazie a tutti coloro che hanno contattato il nostro team di supporto, siete stati di grande aiuto".

Per gli utenti di PS5 base c'è dunque ancora da aspettare, e il consiglio generale in questo caso è di giocare utilizzando la modalità standard a 30 fps, sebbene anche questa non sia del tutto al sicuro dai problemi rilevati.

Nel frattempo, è emerso che Starfield potrebbe aver venduto 140.000 copie su PS5 al lancio e pare sia stato classificato a Taiwan per Nintendo Switch 2.