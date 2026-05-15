Starfield si aggiorna ancora, per risolvere altri crash e migliorare la stabilità

In effetti, il lancio di Starfield su PS5 è stato alquanto funestato da alcuni problemi tecnici, che sono ancora in via di soluzione da parte di Bethesda: dopo una prima patch rivolta soprattutto a PS5 Pro ne è giunta un'altra dedicata a PS5 standard sempre concentrata soprattutto sulla stabilità, e poi quest'ultima di qualche ora fa.

Bethesda continua ad aggiornare Starfield , che nelle ore scorse ha ricevuto un'altra patch e ancora una volta, a quanto pare, volta soprattutto ad aggiustare i problemi di crash che evidentemente continuano a colpire soprattutto la versione PS5 del gioco.

Le novità dell'aggiornamento

Non sembrano esserci nuovi contenuti collegati, dopo il grosso aggiornamento giunto all'inizio di aprile che ha portato l'espansione Rotte Libere e Terran Armada, oltre alla versione PS5, ma è un update che va a risolvere diversi problemi.

Sul fronte dei crash, vengono risolti con questa patch gli inconvenienti che potevano emergere durante la visualizzazione delle Creazioni, durante eventuali salvataggi automatici o quando le Creazioni contengono dati di versioni precedenti.

Inoltre, vengono risolti i possibili crash che potevano emergere durante la rimozione di certi tipi di oggetti in modalità Avamposto e viene incrementata generalmente la stabilità del software.

Sul fronte del gameplay viene risolto un problema per cui Muria consumava munizioni, uno che poteva far emergere effetti imprevisti con l'utilizzo del recisore al plasma e uno per cui sulla Terra potevano apparire delle miniere, inoltre è stata aumentata la frequenza di apparizione delle action figure Eroi della Guerra Coloniale.

Migliorata poi l'interfaccia con aggiornamenti ai messaggi e correzioni a eventuali problemi di errata visualizzazione, e sono state aggiustate alcune missioni, come il problema che poteva impedire il corretto avvio della missione VOID e altre storie, e quello che poteva impedire la soluzione della quest Lupo Solitario se si atterrava a Neon con Dax.