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Starfield ha ricevuto una patch per risolvere i crash anche su PS5 standard

Starfield ha ricevuto nelle ore scorse un nuovo aggiornamento con l'update 1.000.004: una patch che sembra rivolta soprattutto a correggere il problema dei crash, in questo caso su PS5 standard.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   23/04/2026
Un'immagine di Terran Armada, espansione di Starfield
Starfield
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Bethesda ha pubblicato una nuova patch per Starfield su PS5 che sembra puntare soprattutto a risolvere il problema dei crash rilevati sulla console Sony, e in questo caso dedicata specificamente alla versione standard della console.

La settimana scorsa era stato infatti pubblicato un aggiornamento incentrato sulla stessa questione ma dedicato a PS5 Pro, dunque si attendeva l'arrivo di quest'altro update rivolto alla versione classica della console Sony, peraltro decisamente più diffusa e dunque riguardante una quantità molto maggiore di utenti.

Forse non si tratta ancora di una soluzione definitiva al problema, ma pare che questa patch sia rivolta in gran parte alla questione dei frequenti crash rilevati su PS5 dal lancio di Starfield, questione che sembra specifica della versione del gioco per la console Sony.

Problema non del tutto risolto

Starfield ha dunque ricevuto l'update 1.000.004 nelle ore scorse su PS5, considerando un hotfix per PS5 che include alcuni aggiustamenti per i crash che possono emergere in diverse situazioni durante il gioco.

"Abbiamo appena pubblicato una correzione per Starfield su PS5 che include una soluzione per un crash che poteva verificarsi durante la visualizzazione dell'ordine di caricamento, oltre a diverse altre correzioni relative a crash e stabilità", ha scritto Bethesda nel messaggio che accompagna la patch di oggi.

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Gli sviluppatori hanno inoltre aggiunto "Grazie a tutti coloro che hanno provato l'ultimo aggiornamento e ci hanno fornito il proprio feedback. Se continuate a riscontrare arresti anomali o altri problemi, vi invitiamo a contattare il nostro team di assistenza all'indirizzo https://help.bethesda.net e a fornire le vostre informazioni e, se possibile, un file di salvataggio: risolveremo ulteriori problemi su tutte le piattaforme in un futuro aggiornamento!"

Secondo varie testimonianze, sembra che la patch non abbia risolto completamente il problema dei crash, che continuano a verificarsi in varie situazioni in base a quanto riferito da utenti online anche anche attraverso Reddit, ma Bethesda continuerà a monitorare la situazione.

Nei giorni scorsi abbiamo visto che Starfield è stato il gioco più venduto della settimana in USA, in seguito al lancio su PS5.

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