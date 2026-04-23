Il gameplay di Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato mostrato in video

Come già detto, infatti, gli sviluppatori hanno sostituito tutti gli asset originali , cambiando tanto la resa degli scenari quanto quella dei personaggi. Fra le scene ci sono anche dei timelapse che rivelano gli effetti del ciclo giorno / notte e degli agenti atmosferici.

Dopo la presentazione ufficiale di Ubisoft, sono comparsi online alcuni video di gameplay di Assassin's Creed: Black Flag Resynced , tratti probabilmente dai materiali che la casa francese ha fornito a diverse testate e content creator internazionali.

E poi ci sono le sequenze di intermezzo

Fra le varie cose che ci sono da sapere su Assassin's Creed: Black Flag Resynced figurano anche le nuove sequenze di intermezzo, che aggiungono spessore narrativo all'avventura grazie a una messa in scena rivoluzionata e a modelli più sofisticati, dotati di animazioni facciali avanzate.

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed: Black Flag Resynced sarà disponibile a partire dal 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e stando a ciò che è stato mostrato finora siamo sicuri che parecchia gente non veda l'ora di provare questo remake.