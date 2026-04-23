Il gameplay di Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato mostrato in video

Dopo la presentazione ufficiale di Ubisoft, sono comparsi online alcuni video di gameplay di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, tratti probabilmente dai materiali che la casa francese ha fornito a diverse testate e content creator internazionali.
C'è un po' di tutto: dai combattimenti alle sezioni esplorative a base di parkour, dalle battaglie navali alla semplice navigazione, con anche qualche breve confronto con la versione originale del 2013 che mette nuovamente in evidenza i sostanziali miglioramenti introdotti con il remake.
Come già detto, infatti, gli sviluppatori hanno sostituito tutti gli asset originali, cambiando tanto la resa degli scenari quanto quella dei personaggi. Fra le scene ci sono anche dei timelapse che rivelano gli effetti del ciclo giorno / notte e degli agenti atmosferici.
Sappiamo inoltre che sono state introdotte delle novità sul fronte del gameplay che vanno a rivedere elementi poco riusciti dell'originale e potenziano il sistema di combattimento per esaltarne la spettacolarità.
E poi ci sono le sequenze di intermezzo
Fra le varie cose che ci sono da sapere su Assassin's Creed: Black Flag Resynced figurano anche le nuove sequenze di intermezzo, che aggiungono spessore narrativo all'avventura grazie a una messa in scena rivoluzionata e a modelli più sofisticati, dotati di animazioni facciali avanzate.
Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed: Black Flag Resynced sarà disponibile a partire dal 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e stando a ciò che è stato mostrato finora siamo sicuri che parecchia gente non veda l'ora di provare questo remake.