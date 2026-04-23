Un confronto fra Assassin's Creed: Black Flag Resynced e l'originale rivela i miglioramenti

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto fra Assassin's Creed: Black Flag Resynced e l'originale che mette in evidenza i tanti miglioramenti introdotti con il remake, che si pone a tutti gli effetti come una versione completamente ridisegnata del gioco del 2013.

Grazie alla tecnologia mesa a disposizione dall'ultima versione del motore grafico AnvilNext, gli sviluppatori hanno potuto donare all'esperienza un aspetto assolutamente moderno, in linea con gli ultimi capitoli della saga, sostituendo una quantità enorme di asset con materiali nuovi di zecca.

Le differenze in termini di illuminazione, ombre e occlusione ambientale sono evidentissimi e donano agli scenari dell'avventura un fascino inedito, ma un lavoro altrettanto importante è stato svolto per quanto concerne i personaggi.

Naturalmente anche la Jackdaw ha ricevuto importanti upgrade, e quando Edward si mette al timone tutte le strutture della nave appaiono decisamente più dettagliate, così come l'acqua che già nell'originale era notevolissima.