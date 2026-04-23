Assassin's Creed Black Flag Resynced sarà doppiato in italiano, conferma Ubisoft

Abbiamo ricevuto conferma diretta da parte di Ubisoft sul fatto che Assassin's Creed: Black Flag Resynced sarà interamente doppiato in italiano, dunque conterrà sia testi che voci localizzate nella nostra lingua.

Non è una scelta sorprendente, considerando che Ubisoft ha quasi sempre tradotto in lingua italiana sia i testi che i dialoghi anche dei capitoli precedenti della serie, ma fa sempre piacere riceverne la conferma, considerando che di recente non è cosa proprio comune.

D'altra parte, anche l'originale Assassin's Creed IV: Black Flag presentava voci in italiano, dunque è da capire se siano stati utilizzati gli stessi attori e doppiatori della versione originale anche in questo remake.