Assassin's Creed Black Flag Resynced sarà doppiato in italiano, conferma Ubisoft

Abbiamo ricevuto conferma diretta da parte di Ubisoft sul fatto che Assassin's Creed: Black Flag Resynced sarà interamente doppiato in italiano, dunque conterrà sia testi che voci localizzate nella nostra lingua.
Non è una scelta sorprendente, considerando che Ubisoft ha quasi sempre tradotto in lingua italiana sia i testi che i dialoghi anche dei capitoli precedenti della serie, ma fa sempre piacere riceverne la conferma, considerando che di recente non è cosa proprio comune.
D'altra parte, anche l'originale Assassin's Creed IV: Black Flag presentava voci in italiano, dunque è da capire se siano stati utilizzati gli stessi attori e doppiatori della versione originale anche in questo remake.
Pirati che parlano in italiano
Non sappiamo ancora se si tratta di un doppiaggio completamente nuovo rispetto all'originale, in effetti: considerando che le scene d'intermezzo sembrano essere state profondamente rielaborate con la nuova veste grafica, è probabile che anche i dialoghi siano cambiati.
In base a quanto riferito, dovrebbero esserci anche nuovi elementi narrativi, dunque sembra logico che Ubisoft abbia proceduto a un doppiaggio completamente nuovo per Assassin's Creed Black Flag Resynced.
In ogni caso, è certo che, anche in questo remake, Edward Kenway e compagni parleranno italiano come nell'originale, incrementando sicuramente l'immedesimazione nel mondo di gioco per tutti i giocatori dalle nostre parti.
Contestualmente è stata confermata anche la disponibilità della ricca Collector's Edition in Italia, facente parte delle varie edizioni previste per Assassin's Creed Black Flag Resynced, di cui abbiamo visto oggi il trailer di presentazione.