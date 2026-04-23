Assassin's Creed Black Flag Resynced come gira su PS5 e PS5 Pro? Ubisoft svela modalità grafiche e dettagli

Tramite il sito ufficiale e il PlayStation Blog, Ubisoft ha condiviso i dettagli sulle modalità grafiche, le prestazioni e l'uso di ray tracing e PSSR nelle versioni PS5 e PS5 Pro di Assassin's Creed Black Flag Resynced.
Il remake del quarto capitolo della serie è stato annunciato ufficialmente nelle scorse ore e introduce numerosi miglioramenti tecnici grazie all'ultima versione del motore Anvil: volti più dettagliati, animazioni più ricche, folle più dense e un comparto grafico complessivamente più moderno.
Supporto al DualSense e PSSR 2.0 su PS5 Pro fin dal lancio
Per quanto riguarda le versioni PlayStation, Ubisoft conferma il pieno supporto al DualSense, con feedback aptico e grilletti adattivi, oltre alla tecnologia audio Tempest 3D e ai caricamenti rapidi garantiti dall'SSD.
Sia su PS5 che su PS5 Pro sono presenti le modalità grafiche Prestazioni (60 fps), Fedeltà (30 fps) e Bilanciata (40 fps, richiede uno schermo a 120Hz). Tutte e tre supportano la Raytraced Global Illumination, mentre nel preset Fedeltà troviamo anche i riflessi in raytracing.
La versione PS5 Pro può inoltre contare su miglioramenti specifici, con una fedeltà visiva superiore e funzionalità di rendering aggiuntive. Al lancio sarà già presente il supporto al PSSR 2.0, la nuova versione della tecnologia di upscaling basata sull'IA della console, pensata per incrementare ulteriormente la qualità dell'immagine mantenendo prestazioni elevate.