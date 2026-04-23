Assassin's Creed Black Flag Resynced come gira su PS5 e PS5 Pro? Ubisoft svela modalità grafiche e dettagli

Tramite il sito ufficiale e il PlayStation Blog, Ubisoft ha condiviso i dettagli sulle modalità grafiche, le prestazioni e l'uso di ray tracing e PSSR nelle versioni PS5 e PS5 Pro di Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Il remake del quarto capitolo della serie è stato annunciato ufficialmente nelle scorse ore e introduce numerosi miglioramenti tecnici grazie all'ultima versione del motore Anvil: volti più dettagliati, animazioni più ricche, folle più dense e un comparto grafico complessivamente più moderno.