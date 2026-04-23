Assassin's Creed Black Flag Resynced: svelati dettagli e bonus di Standard, Deluxe e Collector's Edition

Oltre ad aver presentato ufficialmente Assassin's Creed Black Flag Resynced , il remake del quarto capitolo della serie, e fissato il lancio al 9 luglio , Ubisoft ha anche rivelato i dettagli delle edizioni disponibili su PC e console .

I bonus di Deluxe e Collector’s Edition

L'edizione Standard di Assassin's Creed Black Flag Resynced sarà disponibile a 59,99 euro su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam, Ubisoft Store ed Epic Games Store). Salendo di livello troviamo la Deluxe Edition a 69,99 euro, acquistabile solo in formato digitale, che include il gioco base insieme al Pacchetto Navale e al Pacchetto Personaggio Maestro Assassino, che aggiungono vari oggetti estetici per personalizzare l'aspetto di Edward e della sua nave pirata.

Infine, la proposta più ricca è quella della Collector's Edition da 199,99 euro, con tanti extra e oggetti da collezione pensati per i fan più sfegatati. Oltre al gioco base e tutti i contenuti della Deluxe Edition, all'interno della confezione troviamo la statuina di Edward, una spilla in metallo indossabile di Edward, uno Steelbook esclusivo, una mappa in tessuto, il diario di bordo di Edward e lo spartito di un canto marinaresco. Purtroppo, al momento non è chiaro dove sarà possibile acquistare la Collector's Edition.