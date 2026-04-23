Annunciati i requisiti PC di Assassin's Creed Black Flag Resynced al completo, dai minimi a quelli Ultra in 4K

Come possiamo vedere si tratta di requisiti abbastanza equilibrati e accessibili, per quanto già tengono in considerazione l'utilizzo di upscaling come DLSS e FSR e l'utilizzo della risoluzione dinamica. Ad esempio, per giocare in 1080p a 60 fps e impostazioni medie viene richiesta una RTX 3060 o una RX 6600 XT in accoppiata con un processore i5-10600K o un Ryzen 5 3600.

Le caratteristiche della versione PC

Stando a quanto afferma Ubisoft, la versione PC di Assassin's Creed Black Flag Resynced include il supporto a illuminazione globale e riflessi in ray‑tracing, con la possibilità di utilizzare ray‑tracing software o sistemi di illuminazione precalcolata. Il gioco integra inoltre uno strumento di benchmark per analizzare le prestazioni, molto utile per testare le impostazioni prima di gettarsi all'avventura. Tra le opzioni troviamo la risoluzione dinamica e non manca la compatibilità con AMD Eyefinity e NVIDIA Surround, il supporto alle tecnologie di upscaling e generazione di frame come AMD FSR 4, NVIDIA DLSS 4.5 e Intel XeSS 3, oltre a impostazioni dedicate per l'uso su console portatili. Completano il quadro il supporto HDR e la risoluzione ultra‑wide.

Le specifiche PC di Assassin's Creed Black Flag Resynced

Minimo

Risoluzione/FPS: 1920×1080, 30 FPS (con risoluzione dinamica e upscaling)

Impostazioni grafiche: Bassa

Illuminazione: Ray-tracing standard*

Upscaling: Bilanciata

CPU: Intel Core i7‑8700K 3.7 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB) / Intel ARC A580 (8 GB) (REBAR ON)

RAM: 16 GB dual‑channel

Sistema operativo: Windows 10 (64‑bit) / Windows 11

Archiviazione: 65 GB (SSD richiesto)

Consigliato

Risoluzione/FPS: 1920×1080, 60 FPS (con risoluzione dinamica e upscaling)

Impostazioni grafiche: Media

Illuminazione: Ray-tracing standard

Upscaling: Bilanciata

CPU: Intel Core i5‑10600K 4.1 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB) / AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) / Intel ARC B580 (12 GB) (REBAR ON)

RAM: 16 GB dual‑channel

Sistema operativo: Windows 10 (64‑bit) / Windows 11

Archiviazione: 65 GB (SSD richiesto)

Appassionato

Risoluzione/FPS: 2560×1440, 60 FPS (con risoluzione dinamica e upscaling)

Impostazioni grafiche: Alta

Illuminazione: Ray-tracing esteso

Upscaling: Qualità

CPU: Intel Core i5‑11600K 3.9 GHz / AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB) / AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

RAM: 16 GB dual‑channel

Sistema operativo: Windows 10 (64‑bit) / Windows 11

Archiviazione: 65 GB (SSD richiesto)

Estremo

Risoluzione/FPS: 3840×2160, 60 FPS (con risoluzione dinamica e upscaling)

Impostazioni grafiche: Ultra

Illuminazione: Ray-tracing esteso

Upscaling: Qualità

CPU: Intel Core i7‑12700K 3.6 GHz / AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 GB) / AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB)

RAM: 16 GB dual‑channel

Sistema operativo: Windows 10 (64‑bit) / Windows 11

Archiviazione: 65 GB (SSD richiesto)

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Black Flag Resynced sarà disponibile dal 9 luglio, anche per PS5 e Xbox Series X|S. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere le nostre prime impressioni sull'atteso remake.