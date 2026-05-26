Assassin’s Creed Black Flag Resynced parla del gameplay navale: tra scontri in mare e canti pirateschi

La Jackdaw torna a essere il cuore dell'avventura, ora inserita in un mondo più fluido grazie all'eliminazione dei caricamenti tra navigazione e città. La traversata dei Caraibi si arricchisce inoltre di due strumenti inediti: il Pathfinder, che evidenzia la rotta mantenendo il controllo manuale, e il Follow Sea, una modalità con pilota automatico che gestisce l'intero viaggio . Non mancano i celebri canti pirateschi : le 35 shanties originali tornano insieme a 10 nuovi brani legati a missioni specifiche, selezionabili tramite una ruota dedicata.

Attività in mare e combattimenti

Ogni regione della mappa ospita un Forte da conquistare attraverso scontri navali e assalti a terra, con un sistema di morale rinnovato che spinge i comandanti nemici a combattere fino all'ultimo. Il meteo dinamico, gestito dal sistema Atmos, rende il mare più imprevedibile che mai, con tempeste, fulmini, venti violenti e due tipi di trombe d'acqua in grado di mettere seriamente alla prova la Jackdaw.

Il mare offre anche numerose attività secondarie: il bottino può essere ottenuto affondando o abbordando navi, recuperando casse galleggianti, esplorando relitti con la campana da immersione o con il nuovo free dive, arpionando creature marine o distruggendo Forti. L'immersione libera permette di esplorare ovunque, mentre le immersioni con campana restano indispensabili per raggiungere le profondità maggiori.

La Cabina del Capitano consente di personalizzare nave e abiti e di gestire la Flotta di Kenway, ora integrata direttamente nel gioco senza app esterne. Le navi catturate possono essere inviate in missione per ottenere risorse e ricompense passive, mentre le funzioni di upgrade e commercio sono state spostate nei porti, rendendo più strategica la gestione delle risorse durante l'esplorazione.

Il combattimento navale è stato ampliato con nuove modalità di fuoco per ogni arma. La Jackdaw ad esempio può ora contare su uno speronamento potenziato e sbloccabile prima nella storia, sul Deadman's Cohort, una versione avanzata del mortaio che satura un'area con numerosi proiettili, su cannoni frontali a doppio colpo e su nuovi barili di shrapnel utili per rallentare gli inseguitori. Ritorna anche il sistema di ricercato, con cacciatori di pirati sempre più aggressivi man mano che cresce la notorietà.

Edward può reclutare ufficiali speciali con abilità uniche, come Lucy Baldwin, che introduce il Perfect Brace per ridurre drasticamente i danni in arrivo. Le fazioni navali interagiscono tra loro generando scontri spontanei che il giocatore può sfruttare a proprio vantaggio. Chiudono il quadro le Navi Leggendarie, battaglie opzionali completamente ribilanciate e più impegnative, pensate come sfida finale e ricompensate con skin esclusive per la Jackdaw.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Assassin's Creed Black Flag Resynced sarà disponibile dal 9 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC.