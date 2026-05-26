007 First Light a confronto su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e PC in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video comparativo dedicato alle versioni PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e PC (con configurazioni di diversa fascia) di 007 First Light, evidenziando le differenze tra le piattaforme e il buon lavoro di ottimizzazione svolto da IO Interactive.
Su PS5 e Xbox Series X il gioco offre due modalità grafiche: Quality e Performance. La prima privilegia la resa visiva ed è limitata a 30 fps, mentre la seconda punta ai 60 fps. Le differenze principali riguardano ombre, riflessi e risoluzione di rendering: in Performance si arriva fino a 2160p partendo da 1080p dinamici, mentre in Quality la risoluzione oscilla da 1440p dinamici. Secondo lo youtuber, la versione PS5 gestisce leggermente meglio la i 60 fps rispetto a Series X, con qualche calo di framerate in meno, sebbene si tratti di episodi rari.
Bene su PS5 Pro, molto accessibile su PC
Su PS5 Pro è disponibile un'unica modalità, visivamente simile alla Quality Mode, ma con framerate stabile a 60 fps. La console mid‑gen di Sony beneficia inoltre in modo evidente del PSSR, che garantisce una nitidezza superiore rispetto alle altre piattaforme.
La versione PC si distingue però per l'ottimizzazione: anche con una GPU entry‑level come la RTX 3050 è possibile ottenere una media di circa 40 fps con impostazioni medie senza particolari problemi. Il motore Glacier continua inoltre a offrire un'eccellente implementazione del DLSS, che rimane la soluzione di upscaling più efficace sia per qualità dell'immagine sia per prestazioni.
ElAnalistaDeBits conclude affermando che "IO Interactive ha confezionato un titolo solido e godibile su qualsiasi piattaforma, indipendentemente dall'hardware a disposizione. Un lavoro davvero notevole." Per un quadro più completo, sulle nostre pagine trovate anche la recensione di 007 First Light.
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