007 First Light a confronto su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e PC in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video comparativo dedicato alle versioni PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e PC (con configurazioni di diversa fascia) di 007 First Light, evidenziando le differenze tra le piattaforme e il buon lavoro di ottimizzazione svolto da IO Interactive.

Su PS5 e Xbox Series X il gioco offre due modalità grafiche: Quality e Performance. La prima privilegia la resa visiva ed è limitata a 30 fps, mentre la seconda punta ai 60 fps. Le differenze principali riguardano ombre, riflessi e risoluzione di rendering: in Performance si arriva fino a 2160p partendo da 1080p dinamici, mentre in Quality la risoluzione oscilla da 1440p dinamici. Secondo lo youtuber, la versione PS5 gestisce leggermente meglio la i 60 fps rispetto a Series X, con qualche calo di framerate in meno, sebbene si tratti di episodi rari.