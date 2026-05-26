La serie Empire Earth torna su Steam con tutti i capitoli

Tramite un comunicato ufficiale, il publisher Rebellion ha annunciato che l'intera serie di strategici in tempo reale Empire Earth è da oggi disponibile per la prima volta su Steam. Incentrata sulla gestione delle risorse e sull'evoluzione tecnologica, militare e architettonica di una civiltà nel corso dei secoli, ha debuttato originariamente nel 2001. Il primo capitolo registrò un notevole successo commerciale, raggiungendo i due milioni di copie vendute prima del lancio del suo seguito diretto, Empire Earth II, avvenuto nel 2005. La serie si è poi conclusa nel 2007 con la pubblicazione di Empire Earth III, considerato dagli appassionati il capitolo più debole in assoluto.
Dettagli
L'offerta attuale su Steam comprende le versioni definitive dei tre titoli. Nello specifico, Empire Earth: Gold Edition include sette campagne per giocatore singolo e ripercorre 5.000 anni di storia suddivisi in 15 epoche, dalla preistoria all'era spaziale, mettendo a disposizione oltre 200 unità tra forze di terra, mare e aria. L'edizione comprende anche l'espansione ufficiale The Art of Conquest.
Il secondo capitolo, Empire Earth II: Gold Edition, espande l'arco temporale a 10.000 anni di storia e aumenta il numero di unità uniche a 500. A livello tecnico e di gameplay, questo episodio introduce diverse funzionalità, tra cui un'intelligenza artificiale migliorata, un sistema di controllo picture-in-picture e la gestione del meteo dinamico. Anche in questo caso è inclusa l'espansione ufficiale, The Art of Supremacy.
Infine, Empire Earth III si differenzia dai predecessori per l'introduzione della modalità "Dominazione Mondiale", che struttura il gioco attraverso la conquista progressiva di varie province su una riproduzione tridimensionale del pianeta Terra.
Rebellion ha confermato che tutti i titoli mantengono intatte le campagne single-player originali e offrono la possibilità di giocare in modalità multigiocatore fino a un massimo di otto partecipanti tramite connessione LAN. I giochi possono essere acquistati singolarmente nelle rispettive edizioni Gold, oppure in un'unica soluzione tramite il pacchetto denominato The Empire Earth Collection.
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