La serie Empire Earth torna su Steam con tutti i capitoli

Tramite un comunicato ufficiale, il publisher Rebellion ha annunciato che l'intera serie di strategici in tempo reale Empire Earth è da oggi disponibile per la prima volta su Steam. Incentrata sulla gestione delle risorse e sull'evoluzione tecnologica, militare e architettonica di una civiltà nel corso dei secoli, ha debuttato originariamente nel 2001. Il primo capitolo registrò un notevole successo commerciale, raggiungendo i due milioni di copie vendute prima del lancio del suo seguito diretto, Empire Earth II, avvenuto nel 2005. La serie si è poi conclusa nel 2007 con la pubblicazione di Empire Earth III, considerato dagli appassionati il capitolo più debole in assoluto.