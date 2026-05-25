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Tekken 8 presenta Yujiro Hanma dalla serie Baki the Grappler

Tekken 8 accoglie un ospite d'eccezione: Yujiro Hanma, l'Ogre di Baki, entra nel roster come nuovo lottatore DLC, portando nel picchiaduro Bandai Namco tutta la brutalità della serie di Itagaki.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/05/2026
Yujiro Hanma da Baki
Tekken 8
Tekken 8
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A sorpresa, Bandai Namco ha annunciato un nuovo lottatore DLC di Tekken 8: si tratta di Yujiro Hanma, l'essere umano più forte al mondo nella serie manga e anime Baki di Keisuke Itagaki. Un crossover inatteso, ma perfettamente in linea con il tono sopra le righe del picchiaduro.

Il debutto dell'"Ogre" è fissato per l'inizio del 2027 su tutte le piattaforme. Nel frattempo, qui sotto trovate il teaser trailer. Yujiro è il quarto personaggio confermato per la Season 3 di Tekken 8, insieme a Kunimitsu (in arrivo il 27 maggio), Bob (estate) e Rojer Jr. (autunno).

Facciamo la conoscenza di Yujiro Hanma

Baki è una storica serie di manga incentrata su combattimenti e arti marziali, creata da Itagaki nel 1991 e diventata un cult grazie ai suoi scontri estremi e ai personaggi portati all'eccesso. La storia segue il giovane Baki Hanma, che si allena senza sosta per superare il padre Yujiro, considerato l'essere più forte del pianeta.

I picchiaduro continuano a voler restare un genere di nicchia I picchiaduro continuano a voler restare un genere di nicchia

Yujiro, dal canto suo, arriva in Tekken 8 con un curriculum di tutto rispetto. Noto come "la creatura più forte sulla Terra", è un combattente spietato, arrogante e praticamente invincibile, capace di annientare eserciti, bestie feroci e qualsiasi avversario gli si pari davanti. Lavora come mercenario per governi e organizzazioni e vive unicamente per combattere.

Il suo mix di brutalità, forza sovrumana, movimenti fulminei e padronanza di numerose arti marziali lo rende, sulla carta, una scelta perfettamente coerente per il roster di Tekken 8. Potrebbe anche rivelarsi un degno rivale di Heihachi Mishima nella corsa al premio di "peggior padre dell'anno", ma ci fermiamo qui per evitare spoiler colossali.

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