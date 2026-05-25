Dragon Ball: Sparking! Zero su Switch e Switch 2 presto riceverà i DLC di Dragon Ball Daima e Shallot

Come segnalato da NintendoEverything, la data di uscita dei contenuti è fissata al 27 maggio per entrambe le console. Le espansioni sono già disponibili da tempo su PC, PS5 e Xbox Series X|S: il ritardo è dovuto al fatto che le versioni Switch e Switch 2 del gioco sono arrivate nei negozi solo alla fine dello scorso anno.

Presto anche i giocatori di Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Switch 2 potranno vestire i panni dei lottatori extra introdotti con i Character Pack 1 e 2 di Dragon Ball Daima , oltre al DLC bonus dedicato a Shallot , per un totale di 15 personaggi aggiuntivi.

Prezzi e personaggi inclusi

Secondo l'eShop, ciascuno dei due Character Pack dedicati a Daima costerà 9,99 euro, mentre il DLC di Shallot sarà venduto a 2,99 euro. I pacchetti di Daima includono i protagonisti dell'anime del 2024, come le versioni "Mini" di Goku e Vegeta con le loro trasformazioni, oltre a nuovi personaggi e antagonisti introdotti nella serie, tra cui Glorio, Panzy e Gomah. Qui sotto trovate l'elenco completo. Se non avete ancora visto l'anime, attenzione agli spoiler.



Dragon Ball Daima: Character Pack 1

Goku (Mini), Super Saiyan

Vegeta (Mini)

Vegeta (Mini), Super Saiyan

Vegeta (Mini), Super Saiyan 2

Vegeta (Mini), Super Saiyan 3

Glorio

Panzy

Majin Kuu

Dragon Ball Daima: Character Pack 2

Goku (Mini), Super Saiyan 4

Goku (DAIMA), Super Saiyan 4

Vegeta (DAIMA), Super Saiyan 3

Majin Duu

Third Eye Gomah

Giant Gomah

Shallot, invece, è un personaggio originale non canonico creato per il picchiaduro free‑to‑play Dragon Ball Legends, diventato rapidamente popolare tra i fan grazie al suo design accattivante firmato da Akira Toriyama.

Ricordiamo inoltre che durante l'estate è previsto il debutto di Super Limit-Breaking NEO, una nuova e corposa espansione a pagamento di Dragon Ball: Sparking! Zero che introdurrà oltre 30 personaggi e nuove modalità.