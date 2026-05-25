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Dragon Ball: Sparking! Zero su Switch e Switch 2 presto riceverà i DLC di Dragon Ball Daima e Shallot

Dragon Ball: Sparking! Zero amplia il roster su Switch e Switch 2 con i DLC dedicati a Daima e Shallot, introducendo quindici nuovi personaggi tratti dall'anime e da Dragon Ball Legends.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/05/2026
Goku Super Saiyan in Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
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Presto anche i giocatori di Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Switch 2 potranno vestire i panni dei lottatori extra introdotti con i Character Pack 1 e 2 di Dragon Ball Daima, oltre al DLC bonus dedicato a Shallot, per un totale di 15 personaggi aggiuntivi.

Come segnalato da NintendoEverything, la data di uscita dei contenuti è fissata al 27 maggio per entrambe le console. Le espansioni sono già disponibili da tempo su PC, PS5 e Xbox Series X|S: il ritardo è dovuto al fatto che le versioni Switch e Switch 2 del gioco sono arrivate nei negozi solo alla fine dello scorso anno.

Prezzi e personaggi inclusi

Secondo l'eShop, ciascuno dei due Character Pack dedicati a Daima costerà 9,99 euro, mentre il DLC di Shallot sarà venduto a 2,99 euro. I pacchetti di Daima includono i protagonisti dell'anime del 2024, come le versioni "Mini" di Goku e Vegeta con le loro trasformazioni, oltre a nuovi personaggi e antagonisti introdotti nella serie, tra cui Glorio, Panzy e Gomah. Qui sotto trovate l'elenco completo. Se non avete ancora visto l'anime, attenzione agli spoiler.


Dragon Ball Daima: Character Pack 1

  • Goku (Mini), Super Saiyan
  • Vegeta (Mini)
  • Vegeta (Mini), Super Saiyan
  • Vegeta (Mini), Super Saiyan 2
  • Vegeta (Mini), Super Saiyan 3
  • Glorio
  • Panzy
  • Majin Kuu

Dragon Ball Daima: Character Pack 2

  • Goku (Mini), Super Saiyan 4
  • Goku (DAIMA), Super Saiyan 4
  • Vegeta (DAIMA), Super Saiyan 3
  • Majin Duu
  • Third Eye Gomah
  • Giant Gomah
Dragon Ball: Sparking! Zero è un grande anime fighter anche su Nintendo Switch 2 Dragon Ball: Sparking! Zero è un grande anime fighter anche su Nintendo Switch 2

Shallot, invece, è un personaggio originale non canonico creato per il picchiaduro free‑to‑play Dragon Ball Legends, diventato rapidamente popolare tra i fan grazie al suo design accattivante firmato da Akira Toriyama.

Ricordiamo inoltre che durante l'estate è previsto il debutto di Super Limit-Breaking NEO, una nuova e corposa espansione a pagamento di Dragon Ball: Sparking! Zero che introdurrà oltre 30 personaggi e nuove modalità.

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