Dragon Ball: Sparking! Zero ha un update in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2

Bandai Namco sta per pubblicare un nuovo aggiornamento per Dragon Ball: Sparking! Zero su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, con la pubblicazione prevista per domani e qualche dettaglio già emerso grazie alle note della patch.
Si tratta di un update che va a migliorare alcuni aspetti del gioco ed effettuare alcune correzioni su modalità specifiche, anche in base ai feedback raccolti dagli utenti, incrementando prestazioni e usabilità del picchiaduro incentrato sul celebre manga di Akira Toriyama.
In base a quanto riferito dall'editore, il gioco raggiunge la versione 2013.012.003.009.011 su Nintendo Switch e la versione 2A013.012.003.009.011 su Nintendo Switch 2, secondo la complessa identificazione utilizzata dagli sviluppatori per gli aggiornamenti software.
Le note della patch
In attesa della pubblicazione della patch, prevista nella giornata di domani, 19 febbraio, emergono intanto alcuni dettagli dalle note diffuse da Bandai Namco, anche se è possibile che ulteriori elementi emergano successivamente.
Per la precisione, il lancio della patch dovrebbe avvenire alle ore 2:00 del mattino del 19 febbraio, cosa che comporterà un periodo di manutenzione dalle ore 2:00 alle 4:00, in base a quanto riferito.
In questo periodo le modalità Match Classificato e Custom Battle: World Library non saranno disponibili.
Per quanto riguarda le caratteristiche principali della patch, nella modalità Extreme Warrior Time Attack viene aggiunto una nuova opzione con limite di tempo in cui i giocatori combattono fra loro con forza notevolmente aumentata.
In Versus, nella modalità Battle Together, tutti gli scenari possono ora essere selezionati su entrambe le versioni, sia Nintendo Switch 1 che Switch 2. In Custom Battle vengono aggiunti nuovi scenari selezionabili, scene d'intermezzo e opzioni per il testo, mentre per il resto viene incrementata l'usabilità e la stabilità del sistema.
Il gioco continua ad essere notevolmente giocato online, considerando che lo scorso dicembre, a un anno dal lancio, continuava a registrare più di un milione di utenti al mese.