Dragon Ball: Sparking! Zero continua ad espandersi: annunciato l'arrivo di un altro DLC con nuovi personaggi

Bandai Namco ha svelato che il supporto di Dragon Ball: Sparking! Zero proseguirà nel 2026 con l'arrivo di almeno un altro DLC con nuovi personaggi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/10/2025
Gohan in Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
Se pensavate che il Daima Character Pack 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero avrebbe segnato la fine del supporto post-lancio, vi sbagliate: Bandai Namco ha annunciato che continuerà a espandere il gioco e il suo roster di personaggi.

La notizia è arrivata tramite un post pubblicato su X, che include un video che omaggia i ben 208 lottatori di Sparking! Zero in occasione del primo anniversario e svela che è in lavorazione almeno un altro DLC che porterà con sé ulteriori personaggi e non solo.

Chi si unirà alla lotta?

Per il momento Bandai Namco non si è sbottonata ulteriormente, ma ha promesso che svelerà maggiori dettagli a gennaio 2026. Fino ad allora, nulla vieta ai fan di viaggiare con la fantasia e sperare per l'inclusione dei loro personaggi preferiti che ancora non sono presenti nel roster.

La settimana scorsa invece è arrivato il Daima Character Pack 2, il secondo DLC dedicato a Dragon Ball: Daima, che ha introdotto altri sei personaggi provenienti da questa serie animata. È disponibile al prezzo di 9,99 euro su tutte le piattaforme e incluso con la Deluxe Edition, Ultimate Edition, Premium Edition, o il Season Pass individuale.

