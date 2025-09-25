0

Dragon Ball: Sparking! Zero presenta i personaggi del Daima Character Pack 2 con il trailer di lancio

Il Daima Character Pack 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero è disponibile su tutte le piattaforme: il trailer di lancio presenta i personaggi inclusi nel pacchetto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/09/2025
Goku Super Saiyan 4 di Daima in Dragon Ball: Sparking! Zero
Il DLC Daima Character Pack 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero è finalmente disponibile su tutte le piattaforme e per ricordarcelo Bandai Namco ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio, che trovate qui sotto.

Al centro del filmato ovviamente troviamo i nuovi personaggi giocabili introdotti dal DLC, tutti tratti dalla serie animata Dragon Ball Daima andata in onda l'anno scorso e che ha raccontato l'inedita avventura di Goku e compagni nel Regno dei Demoni.

Le nuove aggiunte al roster di Sparking! Zero

Come già annunciato in precedenza, il Character Pack 2 di Daima introduce sei personaggi, che vanno ad espandere il roster, tra cui l'attesissimo Vegeta (Daima) Super Saiyan 3 e la versione Daima del Super Saiyan 4 di Goku. Di seguito l'elenco completo:

  • Goku (Mini) Super Saiyan 4
  • Goku (Daima) Super Saiyan 4
  • Vegeta (Daima) Super Saiyan 3
  • Majin Duu
  • Gomah Terzo Occhio
  • Gomah Gigante
Il DLC è disponibile al prezzo di 9,99 euro su tutte le piattaforme. I giocatori che possiedono o acquistano la Deluxe Edition, Ultimate Edition, Premium Edition, o il Season Pass individuale (DLC 1-3) del gioco riceveranno automaticamente i nuovi contenuti. Il lancio del pacchetto è stato accompagnato da quello di un aggiornamento gratuito disponibile per tutti i giocatori che offre dei contenuti aggiuntivi come lo stage "Primo Mondo Demoniaco" e dei miglioramenti di gameplay.

