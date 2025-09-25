Dragon Ball: Sparking! Zero presenta i personaggi del Daima Character Pack 2 con il trailer di lancio

Il DLC Daima Character Pack 2 di Dragon Ball: Sparking! Zero è finalmente disponibile su tutte le piattaforme e per ricordarcelo Bandai Namco ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio, che trovate qui sotto.

Al centro del filmato ovviamente troviamo i nuovi personaggi giocabili introdotti dal DLC, tutti tratti dalla serie animata Dragon Ball Daima andata in onda l'anno scorso e che ha raccontato l'inedita avventura di Goku e compagni nel Regno dei Demoni.