NVIDIA rende open source Audio2Face per animazioni facciali realistiche in tempo reale

La licenza scelta è la MIT, una delle più permissive, che consente l'uso e la modifica del codice per progetti personali e commerciali. L'obiettivo dichiarato è incoraggiare un utilizzo più ampio della tecnologia, anche al di fuori degli ambiti tradizionali, favorendo così l'espansione di nuove applicazioni basate sull'IA. Comprende poi non solo i modelli già pronti, ma anche l'SDK, gli strumenti di addestramento e dataset di esempio.

NVIDIA ha deciso di rendere open source Audio2Face , una delle tecnologie di intelligenza artificiale più interessanti del suo catalogo. L'azienda statunitense raramente apre il codice delle proprie soluzioni, preferendo modelli chiusi e proprietari, e ora sviluppatori, ricercatori e studenti avranno libero accesso a un sistema che permette di generare animazioni facciali in tempo reale a partire da tracce audio.

Come funziona Audio2Face

Audio2Face utilizza l'audio come sorgente principale per generare in tempo reale animazioni del volto e sincronizzazione labiale. Analizza fonemi, intonazione e tono emotivo del parlato, trasformando queste informazioni in dati che possono essere applicati a modelli 3D. Il risultato è una resa più naturale e credibile dei personaggi digitali.

Il diagramma di funzionamento di Audio2Face

Il sistema è compatibile con strumenti professionali molto diffusi come Autodesk Maya e Unreal Engine 5, grazie a plugin dedicati. In questo modo, i creativi possono integrare Audio2Face direttamente nei flussi di lavoro già esistenti, riducendo tempi e costi di produzione rispetto alle tecniche tradizionali di motion capture.

NVIDIA ha messo a disposizione diverse tipologie di modelli. Sono inclusi quelli basati su regressione e diffusione per la sincronizzazione labiale, oltre alle reti Audio2Emotion, che permettono di riconoscere lo stato emotivo a partire dalla voce. Questo consente di arricchire ulteriormente le animazioni, rendendo i personaggi non solo sincronizzati nel parlato, ma anche espressivi dal punto di vista emotivo.

Gli sviluppatori possono utilizzare i modelli così come sono oppure affinarli e riaddestrarli in base alle esigenze dei propri progetti. Grazie all'apertura anche del framework di training, è possibile adattare Audio2Face a contesti che vanno oltre l'animazione tradizionale.

Audio2Face è già stato sperimentato in ambito commerciale. Lo studio The Farm 51 lo ha impiegato per Chernobylite 2: Exclusion Zone, ottenendo un'accelerazione significativa nei processi di animazione e una resa più realistica dei personaggi. Altri partner che hanno adottato o testato la tecnologia includono Codemasters, GSC Game World, NetEase, Perfect World, Convai, Inworld AI, Reallusion, Streamlabs e UneeQ.

Il principale vantaggio rispetto al performance capture tradizionale è la possibilità di ottenere risultati credibili senza dover ricorrere a infrastrutture costose o lunghe sessioni di registrazione. Per gli studi di sviluppo, significa pipeline più snelle e maggiore rapidità nella realizzazione di contenuti. Il tutto mentre OpenAI e NVIDIA hanno da poco siglato un super accordo da 100 miliardi di dollari per l'IA.