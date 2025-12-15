Maduro annuncia che il Venezuela produrrà chip come NVIDIA, ma ha tra le mani una scheda vecchia 30 anni

L'ultima dichiarazione di Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, ha attirato l'attenzione per una serie di giusti motivi. Durante una cerimonia ufficiale, precisamente in occasione dell'anniversario dell'Università Nazionale delle Scienze, ha annunciato che il Venezuela avrebbe iniziato a produrre semiconduttori paragonabili a NVIDIA . "Per l'invidia degli invidiosi, non ci fermerà nessuno, siamo invincibili", ha detto. Tuttavia, è impossibile non notare un dettaglio: il presidente mostra un pezzo hardware probabilmente vecchio di 30 anni , facendo credere di mostrare una scheda NVIDIA.

La promessa di una rivoluzione tecnologica

La qualità del video non è delle migliori, ma il discorso è molto chiaro. "Presto faremo i famosi microchip, per l'invidia degli invidiosi. Non ci fermerà niente e nessuno, state tranquilli. Con Dio, con la fede e con la scienza siamo indistruttibili, siamo invincibili. Non dipendiamo mai da nessuno", queste sono solo alcune delle affermazioni di Maduro.

Il pezzo ignoto

Oltre alla situazione palesemente surreale - basti pensare alla telecamera utilizzata per la ripresa, che sembra già molto datata - ciò che ha tra le mani sembra essere tutto tranne una GPU. Oltretutto, di qualsiasi cosa si tratti, è sicuramente un pezzo obsoleto. Alcune fonti ipotizzano possa trattarsi di un processore con annessa scheda madre di un mac risalente agli anni '90 (Macintosh). Insomma, è qualcosa che va in netto contrasto con la rivoluzione tecnologica annunciata.