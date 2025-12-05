Sega salvò NVIDIA con un investimento all'epoca del Dreamcast: oggi sarebbe potuta essere ultramiliardaria

Jensen Huang, il CEO di NVIDIA, ha riferito un interessante retroscena sul passato della sua azienda, quando Sega di fatto salvò la compagnia con un grosso investimento all'epoca della produzione di Dreamcast ma vendendo poi le proprie azioni, che oggi avrebbero potuto renderla un'azienda ultramiliardaria.

Si tratta del periodo tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000, quando gli sviluppi del mercato azionario e l'evoluzione di NVIDIA erano davvero poco prevedibili, considerando anche le condizioni in cui versava l'azienda in questione.

Era un momento estremamente difficile per NVIDIA, che si trovava vicino al fallimento, dunque l'incontro con Sega e il suo supporto finanziario hanno in un certo senso salvato la compagnia, e Huang ricorda l'episodio con una certa gratitudine.