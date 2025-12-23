Un nuovo DLC di The Witcher 3 sarebbe previsto per maggio e servirebbe per collegarlo a The Witcher 4

L'analista prevede il lancio di un grande DLC per The Witcher 3 a maggio 2026 , che fungerà da ponte narrativo verso The Witcher 4 e darà il via alla sua campagna marketing; si stima che questo DLC venderà molto bene e contribuirà a sostenere i ricavi in attesa del sequel completo.

Secondo un nuovo report di un analista di Noble Securities, condiviso tramite Strefa Inwestorów, il calendario di uscita e i budget di CD Projekt sono stati rivisti in modo significativo per i prossimi anni.

Gli altri progetti di CD Projekt RED

Sempre secondo il report, The Witcher 4 è invece previsto per il quarto trimestre del 2027, con un budget di produzione e marketing molto più elevato rispetto alle stime precedenti, poiché CD Projekt mira a renderlo "un GDR open world di punta e un grande concorrente nel panorama AAA".

Volgendo lo sguardo a un futuro ancora più lontano, il report prevede che il prossimo grande capitolo di Cyberpunk (noto con il nome in codice Orion) sarà pubblicato con anche una componente multigiocatore nel quarto trimestre del 2030, in concomitanza con il decimo anniversario dell'originale Cyberpunk 2077. Altri progetti come Sirius e il remake Canis Majoris sono rimandati al 2028, mentre Hadar (la nuova IP di cui non si sa nulla) è ancora in una fase iniziale di sviluppo e probabilmente non uscirà prima del 2032.

Ovviamente si tratta solo di un report e non informazioni ufficiali: suggeriamo come sempre di prendere tutto con le pinze. Anche ammesso che le informazioni siano corrette, i piani di CD Projekt RED possono cambiare in ogni momento.

Segnaliamo infine che Cyberpunk 2077 raggiunge un nuovo traguardo di vendite, sta andando meglio di The Witcher 3.